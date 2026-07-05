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Požar na planini Rujište kod Mostara, koji bukti već dva dana, i dalje je aktivan, a vatra se približila vikendicama na ovom području.

Reporter "Avaza" zabeležio je da se jedno od najaktivnijih žarišta nalazi uz glavni put koji vodi prema vidikovcu s pogledom na Mostar, gde se vatrena linija i dalje širi.

Situacija se dodatno pogoršala tokom sinoćnjih sati kada se vatra, usled nepovoljnih uslova, ponovo rasplamsala. U gašenje su se, osim vatrogasaca, uključili i meštani, kao i brojni dobrovoljci.

Zahvaljujući povoljnijim vremenskim prilikama u odnosu na juče, danas su na požarištu angažovani Air Tractori koji iz vazduha pružaju podršku vatrogasnim ekipama i učestvuju u obuzdavanju vatrene stihije.

(Kurir.rs/Avaz.ba)

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