Na putu Međaš–Živinice u naselju Dubrave dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je povređeno nekoliko osoba, dok se čeka zvanično saopštenje o stepenu povreda.
Bosna i Hercegovina
TEŠKA NESREĆA KOD ŽIVINICA: Više ljudi povređeno
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Nekoliko osoba povređeno je danas u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu Međaš-Živinice u naselju Dubrave.
– Tri ili četiri osobe su povređene. Još uvek nemamo zvaničnih informacija, odnosno zvanično izjašnjenje o stepenu povreda – rečeno je za Avaz iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.
Više informacija biće poznato nakon zvaničnog saopštenja policije.
Kurir.rs/Avaz
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