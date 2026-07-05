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Nekoliko osoba povređeno je danas u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu Međaš-Živinice u naselju Dubrave.

Tri ili četiri osobe su povređene. Još uvek nemamo zvaničnih informacija, odnosno zvanično izjašnjenje o stepenu povreda – rečeno je za Avaz iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Više informacija biće poznato nakon zvaničnog saopštenja policije.

Kurir.rs/Avaz

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