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Požar na planini Rujište nadomak Mostara zahvatio je minirani teren, odjekuju detonacije i vatru je nemoguće gasiti, rekao je Hasan Đipa, zamenik komandira Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar, prenosi RTRS.

- Požar na samom Rujištu je stavljen pod kontrolu. Trenutno gori u pravcu Velikih Rujišta, odnosno na prilazu iz pravca Mostara, pucaju mine, ako dođemo do vatre životi su ugroženi - dodao je Đipa za Srnu.

Vatrogasci brane putnu komunikaciju prema Rujištu i prilaz prema naseljima Hum i Potoci.

Đipa je rekao da je jutros na terenu delovao er traktor, međutim mesto gde sada gori nemoguće je gasiti iz vazduha.

- Uvala je puna dima, ništa se ne vidi. Osim toga tu postoji i dalekovod i mreža elektrodistribucije, tako da je delovanje er traktora nemoguće - kaže Đipa.

On navodi da je požarom zahvaćen ogroman prostor i da će šteta biti velika.

(Kurir.rs/RTRS)

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