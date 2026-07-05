POŽAR ZAHVATIO MINSKO POLJE, ODJEKUJU DETONACIJE! Dramatičan prizor kod Mostara, vatrogasci se bore sa buktinjom "Ako dođemo do vatre životi su ugroženi"(VIDEO)
Požar na planini Rujište nadomak Mostara zahvatio je minirani teren, odjekuju detonacije i vatru je nemoguće gasiti, rekao je Hasan Đipa, zamenik komandira Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar, prenosi RTRS.
- Požar na samom Rujištu je stavljen pod kontrolu. Trenutno gori u pravcu Velikih Rujišta, odnosno na prilazu iz pravca Mostara, pucaju mine, ako dođemo do vatre životi su ugroženi - dodao je Đipa za Srnu.
Vatrogasci brane putnu komunikaciju prema Rujištu i prilaz prema naseljima Hum i Potoci.
Đipa je rekao da je jutros na terenu delovao er traktor, međutim mesto gde sada gori nemoguće je gasiti iz vazduha.
- Uvala je puna dima, ništa se ne vidi. Osim toga tu postoji i dalekovod i mreža elektrodistribucije, tako da je delovanje er traktora nemoguće - kaže Đipa.
On navodi da je požarom zahvaćen ogroman prostor i da će šteta biti velika.
(Kurir.rs/RTRS)