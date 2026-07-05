Slušaj vest

Požar na planini Rujište nadomak Mostara zahvatio je minirani teren, odjekuju detonacije i vatru je nemoguće gasiti, rekao je Hasan Đipa, zamenik komandira Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar, prenosi RTRS.

- Požar na samom Rujištu je stavljen pod kontrolu. Trenutno gori u pravcu Velikih Rujišta, odnosno na prilazu iz pravca Mostara, pucaju mine, ako dođemo do vatre životi su ugroženi - dodao je Đipa za Srnu.

Vatrogasci brane putnu komunikaciju prema Rujištu i prilaz prema naseljima Hum i Potoci.

Đipa je rekao da je jutros na terenu delovao er traktor, međutim mesto gde sada gori nemoguće je gasiti iz vazduha.

- Uvala je puna dima, ništa se ne vidi. Osim toga tu postoji i dalekovod i mreža elektrodistribucije, tako da je delovanje er traktora nemoguće - kaže Đipa.

On navodi da je požarom zahvaćen ogroman prostor i da će šteta biti velika.