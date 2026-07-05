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Lider Pokreta Sigurna Srpska (PSS) i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković izjavio je večeras da odustaje od kandidature za inokosnu funkciju na predstojećim opštim izborima u Bosni i Hercegovini (BiH) i da će PSS podržati kandidate Srpske demokratske stranke (SDS)Branka Blanušu za predsednika Republike Srpske (RS) i Marinka Božovića za srpskog člana Predsedništva BiH.

Stanivuković je posle sednice Glavnog odbora PSS održanog u Bijeljini rekao novinarima da je takvu odluku doneo samostalno, bez bilo kakvih političkih pritisaka ili uslovljavanja, te da je više od 800 članova stranačkih organa podržalo stav da interes RS mora biti iznad pojedinačnih i stranačkih interesa.

Dodao je da PSS za ovu odluku nije tražio nikakve političke funkcije, ministarska mesta, sporazume niti bilo kakve garancije.

"Ne tražimo funkcije, ministarska mesta, političke sporazume, potpise ili garancije. Naš jedini cilj su promene koje će doneti bolju budućnost RS i njenim građanima", naglasio je on.

Prema njegovim rečima, RS više nego ikada pre zahteva odgovornost, političku zrelost i jedinstvo svih koji žele promene, zbog čega je rukovodstvo PSS-a jednoglasno odlučilo da podrži Branka Blanušu i Marinka Božovića.

Draško Stanivuković Foto: Damir Dervisagic/Kurir

Pozvao je sve opozicione političare i stranke da pokažu istu vrstu odgovornosti i podrže zajedničke kandidate, a poseban poziv uputio je Nebojši Vukanoviću i njegovoj Listi za pravdu i red da se priključe zajedničkom nastupu opozicije.

Pozvao je Vukanovića da povuče kandidaturu za člana Predsedništva BiH, zbog jedinstva opozicije, da bi se u oktobru desile promene.

Stanivuković je zahvalio predsednici Narodnog fronta (NF) Jeleni Trivić, navodeći da je tokom razgovora pokazala političku zrelost, strpljenje i spremnost da interes RS stavi ispred stranačkih interesa.

Zahvalnost je uputio i rukovodstvu SDS, kao i svima koji su učestvovali u razgovorima i koji su, kako je naveo, doveli do dogovora opozicije.

Jelena Trivić Foto: Youtube/BN

Predsednik SDS-a Branko Blanuša saopštio je večeras da odluka Draška Stanivukovića i PSS-a da podrže njegovu kandidaturu za predsednika RS predstavlja važan korak ka ujedinjavanju opozicije i stvaranju snažnog fronta za promene.

"Takva odluka je pravi dokaz da se lični i stranački interesi mogu ostaviti po strani zarad opšteg dobra i želje da RS bude zemlja po meri građana, a ne otuđene vlasti. Upravo u tome je veličina ovakve odluke", naglasio je Blanuša, saopšteno je iz SDS-a.

Dodao je da se sada svi okreću 4. oktobru i zajedničkoj borbi za promene, koje će doći ako cela opozicija bude jedinstvena.

Saopštenjem za javnost večeras se oglasila i predsednica NF-a Jelena Trivić koja je pozdravila dogovor u vezi sa kandidaturom za predsednika RS, čime je, kako je ocenila, stavljena tačka na ovu temu.

"Opozicija izlazi jedinstveno sa kandidatom za predsednika RS i to je Branko Blanuša", navela je ona, dodavši da će Blanuša imati imati podršku stranke koju ona predvodi.

Branko Blanuša Foto: NIDAL SALJIC/EPA

Istakla je da NF nije zadovoljan samostalnom kandidaturom Nebojše Vukanovića za srpskog člana Predsedništva, ocenivši da je Vukanović na taj način "sam odustao od svake vrste razgovora i dogovora".

"Svakako, do sutra postoji mogućnost da se on povuče iz te kandidature i podrži Božovića koji će biti zajednički kandidat opozicije", kazala je Trivićeva.

U poslednjih mesec dana mnogo se govorilo o tome da Stanivuković želi kandidaturu za predsednika RS, a da bi njegov PSS podržao Blanušu za srpskog člana Predsedništva BiH.

Razgovori Stanivukovića i Blanuše vođeni su juče i danas u Bijeljini i lider PSS je odustao od kandidature za bilo koju inokosnu funkciju, prepuštajući obe SDS-u.

Banjalučki mediji su objavili da će zauzvrat, ako Blanuša pobedi na izborima za predsednika RS, Stanivukoviću biti povereno premijersko mesto.

Rok za predaju imena kandidata Centralnoj izbornoj komisiji BiH (CIK) za predsednika RS i srpskog člana Predsedništva BiH ističe sutra.