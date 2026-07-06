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Četiri osobe uhapšene su u Bosni i Hercegovini u operaciji "GLOBAL CHAIN" koja je sprovedena na pet kontinenata s fokusom na trgovinu ljudima, a detektovano je i 11 državljanki BiH, Kine i Brazila koje su potencijalne žrtve trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije.

Saopšteno je to iz Direkcije za koordinaciju policijskih tela BiH koja je koordinisala akciju EUROPOL-a na području BiH.

Kako su naveli, pomenuta međunarodna operativna akcija na području Bosne i Hercegovine realizovana je od 8. do 12. juna, a učešće je uzelo 15 agencija za sprovođenje zakona u BiH.

Reč je o Direkciji za koordinaciju policijskih tela BiH, Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, Graničnoj policiji BiH, Službi za poslove sa strancima, Federalnoj upravi policije, Policiji Brčko distrikta BiH, MUP-u Tuzlanskog kantona, MUP-u Zeničko-dobojskog kantona, MUP-u Hercegovačko-neretvanskog kantona, MUP-u Kantona Sarajevo, MUP-u Kantona 10, MUP-u Posavskog kantona, MUP-u Unsko-sanskog kantona, MUP-u Srednjobosanskog kantona i MUP-u Zapadno-hercegovačkog kantona, a učešće su uzeli i Tužilaštvo BiH i Kontakt tačke za saradnju BiH s Europolom.

1/4 Vidi galeriju Akcija Europola u BiH Foto: Europol

Koliko je velika bila policijska akcija u BiH?

"Tokom trajanja akcije angažovano je 5.122 službenika iz 15 agencija za sprovođenje zakona i uspostavljeno 356 punktova na targetiranim žarišnim tačkama na području cele Bosne i Hercegovine. U okviru navedenih aktivnosti kontrolisano je 9.282 osobe i 10.433 vozila, 170 lokacija i 69 aviona", saopštili su iz Direkcije.

Kakvi su rezultati međunarodne operacije u 59 država?

Inače, osim u BiH, akcija je sprovedena u još 58 zemalja, a rezultirala je otkrivanjem 2.070 potencijalnih žrtava i hapšenjem 1.024 osumnjičene osobe, od kojih se njih 334 sumnjiči za trgovinu ljudima.

"U okviru tekućih istraga otkrivena je još 201 osoba osumnjičena za trgovinu ljudima", dodaju oni.

Kako se navodi u saopštenju, rezultati istraga ukazuju na to da veliku većinu žrtava čine punoletne žene koje su predmet trgovine ljudima radi seksualne eksploatacije.