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Otac Mladen Dulića iz Laktaša, koji se 2022. godine ubio nakon što se na društvenim mrežama pojavio snimak njegovog ismejavanja na benzinskoj pumpi, zatražio je od Osnovnog suda u Banjaluci da autoru snimka Veljku Trišiću izrekne najstrožu kaznu.

”Tražim da se optuženi što strožije kazni da bi se zaustavilo to maltretiranje maloletnika. Da nam deca ne stradaju na taj način”, rekao je ožalošćeni otac Dragan Dulić.

On je saslušan kao svedok tužilaštva na početku suđenja Veljku Trišiću, radniku benzinske pumpe koji je zbog snimanja i ismejavanja Dulića optužen za krivično delo zlostavljanje, mučenje i drugo neljudsko i ponižavajuće postupanje.

Neslana šala zbog prijave za posao

Prema optužnici pokojni Mladen je 26. oktobra 2022. godine došao na benzinsku pumpu i kod radnika Trišića se interesovao za posao.

”Iako je Trišić bio svestan da je oštećeni mlađa osoba, sniženih intelektualnih sposobnosti, Mladenu je ponudio običan list papira uveravajući ga da popunjava prijavu za posao. Uključio je kameru na svom mobilnom telefonu kako bi zabeležio ceo tok popunjavanja navodne prijave za posao, te mu postavljao pitanja nevezana za posao s ciljem ismejavanja, znajući da oštećeni ne razume da se radi o šali i da je verovao da se radi o zvaničnom zahtevu za posao”, navodi se u optužnici.

Dodaje se da je Trišić preko ”Vibera” snimak podelio radnim kolegama, svestan da će time povrediti dostojanstvo oštećenog i da će snimak dospeti do šire javnosti.

”Nakon što je Dulić od svojih poznanika saznao da je snimak objavljen na društvenim mrežama doživeo je veliku duševnu bol zbog povrede ličnosti i narušavanja dostojanstva usled čega je dana 28. oktobra 2022. godine sebi oduzeo život vešanjem u pomoćnom objektu porodične kuće u Laktašima”, navodi se u optužnici.

Dragan Dulić u sudnici je ispričao da kod Mladena nije primetio promene raspoloženja, niti mu se sin žalio na bilo šta. Kaže da je njegov sin želeo da radi kako bi pomogao i sebi i njemu. Kritičnog dana sina je pronašao mrtvog.

Potresna izjava oca

”Taj prizor mi je stalno pred očima... Zbog toga pijem lekove. Tog trenutka mi se srušio sav svet”, rekao Dragan Dulić.

Njegova podstanarka Slavica Ninić pokojnog Mladena je opisala kao dobrog, pristojnog i kulturnog mladića. Kaže da je s njim ponekad znala da popije kafu i da bio joj se požalio kada bi ostao bez posla.

”Kritičnog jutra je sišao kod mene i plakao. Pitam šta je bilo, kaže išao je da traži posao na pumpu i da je tamo ismejavan. Zvali su ga drugoVi i koleginica i rekli mu da ima snimak toga. Nije ni znao da snimak postoji, dok mu nisu rekli. Govorio mi je da to neće moći podneti, ali ništa nije ukazivalo na to da bi mogao dići ruku na sebe. Smirivala sam ga i govorila mu da ne plače”, ispričala je Ninić, navodeći da je morala da ide na posao i da je tek naveče saznala da se Mladen ubio.

Ona kaže da je videla snimak i tvrdi da je Mladena više od sadržaja bolela činjenica da je snimak objavljen i da su ga drugovi zbog toga zvali.

Na dan kada je sebi oduzeo život Mladen Dulić je slučaj prijavio policiji. Tada je sačinjen iskaz u kojem je naveo da je otišao na pumpu da traži posao, te da mu je radnik postavljao glupa pitanja, snimao razgovor i od toga pravio šalu. Snimak je proširio ostalim radnicima i po celim Laktašima.

”Tražim da se radnik Veljko Trišić pozove u policiju na razgovor i da obriše snimak, jer to nema smisla”, naveo je Mladen u izjavi.

U uvodnoj reči okružni javni tužilac Borislav Čekić istakao je da će navode optužnice dokazivati saslušanjem svedoka, te psihijatrijskim veštačenjem iz kojeg će se videti da je Dulić bio osoba sniženih intelektualnih sposobnosti, kao i kakvom je stanju bio nakon objave spornog snimka. On kaže da je optuženi neslanom šalom, iz niskih strasti, kreirao i objavio snimak kojim se vređa ljudsko dostojanstvo zbog koje je oštećeni doživeo veliku duševnu bol.

Odbrana ima svoju teoriju

Trišićev branilac, advokat Aleksandar Jokić istakao je da želi da ukaže na anomaliju kojom se zloupotrebljava smrt mladića. Prema njegovim rečima ta okolnost uopšte nije element krivičnog dela koje se Trišiću stavlja na teret.

”Dela ima ili nema i bez smrtne posledice. Sve je populistički naslonjeno, a znamo da je mladić dolazio u policiju da sve prijavi i tada niko nije smatrao da je to krivično delo”, rekao je Jokić.

On kaže da smo svi svedoci da se od pojave mobilnih telefona, sa kamerama, svakodnevno sačinjavaju i objavljuju slični snimci koji za autora imaju šaljiv karakter.

”Sada se želi pokazati kako institucije navodno rade posao, a godinama nisu radile ništa. Šta je urađeno da se pomogne ovom mladiću, koji je i pre kritičnog događaja pokušao da sebi oduzme život? Koji je godinama lečen na psihijatriji. Kako su mu insitucije pomogle zdravstveno”, pitao je Jokić.

Dodao je da je i njegov klijent bio žrtva sličnih snimaka, na kojima je vređan i ismejavan.