- Tokom noći, prilikom izvođenja radova u ulici Safvet-bega Bašagića, radnici su pronašli određen broj kostiju, nepoznatog porekla. Obavešten je tužilac, obaviće se uviđaj, te će se tek nakon toga znati o kakvom pronalasku je reč - kazala je Novalić za "Avaz".