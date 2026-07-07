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U Sarajevu su sinoć pronađene kosti prilikom izvođenja radova, saznaje "Avaz".

Ovu informaciju za "Avaz" potvrdila je portparolka Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.

- Tokom noći, prilikom izvođenja radova u ulici Safvet-bega Bašagića, radnici su pronašli određen broj kostiju, nepoznatog porekla. Obavešten je tužilac, obaviće se uviđaj, te će se tek nakon toga znati o kakvom pronalasku je reč - kazala je Novalić za "Avaz".

Prema nezvaničnim informacijama "Avaza", kosti su pronađene ispod taksi štanda na Baščaršiji.

(Kurir.rs/Avaz.ba)

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