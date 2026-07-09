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Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv V.D. (21) iz Trebinja zbog sumnje da je počinio produženo krivično delo ugrožavanje sigurnosti, a optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Trebinju.

Prema navodima optužnice, V.D. je 12. oktobra 2024. godine, između 20 i 21 čas, na benzinskoj pumpi u Trebinju, ozbiljnim pretnjama ugrozio sigurnost M.A.

Kako se navodi u optužnici, prišao je M.A, koji se nalazio u svom vozilu ispred benzinske pumpe, stao ispred njega i rekao mu: "Gepekovaću te, namlatiću te", nakon čega se udaljio sa lica mesta.

Pretnje na Instagramu

Optužnicom se navodi da je V.D. dan kasnije, 13. oktobra 2024. godine, putem društvene mreže Instagram oštećenom uputio više glasovnih pretećih poruka.

U jednoj od njih, kako se navodi, poručio mu je: "Mogu ti doći kući sa 20 ljudi, telesne povrede će ti biti najmanji problem", dok je u drugoj rekao: "Kada te vidim u gradu, dođe mi da te zakoljem".

Oštećeni se obratio policiji

M.A. je, prema navodima optužnice, ove pretnje ozbiljno shvatio i osetio se ugroženim za svoj život i život svoje porodice, nakon čega je o događaju obavestio Policijsku upravu Trebinje.

V.D. se tereti da je počinio produženo krivično delo ugrožavanje sigurnosti iz člana 150. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 57. istog zakonika.