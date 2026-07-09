Slušaj vest

Pripadnici Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo celu noć su gasili požar na nelegalnoj deponiji u sarajevskom naselju Buća Potok, a intervencija je nastavljena i tokom jutra jer vatra i dalje tinja ispod velikih količina otpada.

Požar na nelegalnoj deponiji u Sarajevu traje celu noć: Gust dim prekrio Buća Potok, vatrogasci i dalje na terenu.

Prema rečima meštana, požar je izbio na divljoj deponiji koja se, kako tvrde, već duže vreme nalazi u privatnom dvorištu, gde se navodno odlaže kabasti otpad.

"Ovde ljudi dovoze smeće i istovaraju ga za 20 ili 30 maraka, jer im je jeftinije nego da otpad voze na deponiju Smiljevići. Sada je vatra zahvatila ogromne količine otpada koje gore i pod zemljom. Nadamo se da će konačno izaći inspekcija. Ne znamo zašto to do sada nije učinjeno", rekao je jedan od ogorčenih komšija za Crnu Hroniku.

Vatrogasci su na terenu proveli celu noć pokušavajući da lokalizuju požar, ali gašenje dodatno otežava činjenica da otpad tinja ispod površine, zbog čega će intervencija verovatno potrajati još neko vreme. Građani ističu da je gust dim tokom noći prekrivao okolne kuće i ugrožavao kvalitet vazduha.

Jedan od vatrogasaca, koji je učestvovao u intervenciji, kazao je da je ekipa bila na požarištu od kasnih večernjih sati.

"Od 23 sata smo gore. Tek sam sada došao u stanicu, a požar i dalje gori i verovatno će još goreti jer vatra tinja pod zemljom", ispričao je.

1/5 Vidi galeriju Požar na ilegalnoj deponiji u Sarajevu Foto: Printskrin

Posebno je ogorčenje izazvalo ponašanje vlasnika parcele, za kojeg komšije tvrde da je celu noć posmatrao intervenciju sa prozora dok su vatrogasci ulagali velike napore da ugase požar.