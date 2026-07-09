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Jučerašnja sednica Narodne skupštine Republike Srpske eskalirala je kada je poslanik Nebojša Vukanović izbačen iz sale.

On se izbacivanju žestoko opirao, pa su pripadnici obezbeđenja morali da ga iznesu, ali im se otrgao i počeo da beži po sali, piše Klix.

Povod za izbacivanje bio je to što je Vukanović prekinuo izlaganje ministra Radana Ostojića, i to u trenutku dok je ministar kritikovao upravo njega. Kako se navodi, Vukanović je tokom Ostojićevog govora razgovarao telefonom.

Vukanović se oštro usprotivio izbacivanju, pa su pripadnici obezbeđenja morali da ga nose prema izlazu.

Međutim, uspeo je da im se otrgne i počeo je da beži po sali, a pripadnici obezbeđenja nastavili su da ga jure. Na snimku incidenta čuje se kako im dovikuje: "Pusti mi ruku. Ne diraj mi glavu, ti da me hvataš za glavu".