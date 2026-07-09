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Vlada Republike Srpske definitivno je odlučila za koliko će vanredno biti povećane penzije za mesec jul.

- Odlukom o vanrednom usklađivanju opšteg boda i penzija, Vlada Republike Srpske je uskladila opšti bod i penzije ostvarene do 31. jula 2026. godine tako da se povećavaju za 3,55%. Ukupno povećanje penzija ostvarenih u 2026. godini po osnovu redovnog i vanrednog usklađivanja iznosi 10% - potvrđeno je iz Vlade Srpske.

RTRS navodi da su u vezi sa tim određeni i iznosi najnižih penzija.

Po godinama radnog staža one će iznositi:

- najniža penzija u Republici iznosi 361,75 KM

- najniža penzija za 15 godina penzijskog staža i više iznosi 434,15 KM

- najniža penzija za 20 godina penzijskog staža i više, a manje od 30 iznosi 506,52 KM

- najniža penzija za 30 godina penzijskog staža i više, a manje od 40 iznosi 578,94 KM

- najniža penzija za 40 godina penzijskog staža i više iznosi 723,70 KM.

Iznosi najniže penzije od 1. avgusta 2026. godine određeni su tako što su iznosi najniže penzije za juli 2026. godine povećani za navedeni procenat usklađivanja penzija, odnosno 3,55%.