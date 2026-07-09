Slušaj vest

Turistkinja Alis Čepmen, svetu poznata kao aktivistkinja koja je bila na flotili Gaze, nažalost je doživela neprijatno iskustvo tokom obilaska Bosne i Hercegovine.

Kako se može zaključiti iz njenog Instagram profila, Čepmen je stopirala u blizini Mostara kada ju je napao vozač automobila koji joj je stao.

Snimak, kome je CH imao pristup, za tri sata je pogledalo preko 2,5 miliona ljudi. Njen snimakje ubrzo obrisala platforma, pa je Čepmen naknadno objavila fotografije i opisala šta joj se dogodilo.

Kao što se vidi na videu, nepoznati meštanin pustio ju je u auto, a zatim je počeo da je hvata za grudi.

Čepmen, govoreći mu da to ne sme da radi, uspela je da se odbrani i napusti vozilo.

Muškarac joj je stalno govorio da, pa, "prevozi je u kolima" pa je verovatno očekivao da će moći da je zgrabi za grudi.

Čepmen je rekla da joj nije bilo nimalo lako da objavi snimak koji je prikazuje u ranjivom trenutku.

"Trebalo je mnogo hrabrosti da ga objavim, a onda je jednostavno nestao"

"Iskreno, više sam se plašila da ga objavim na mreži nego da doživim sam napad. Kada je video tako brzo obrisan, osećala sam se kao da mi je oduzet deo dostojanstva. Trebalo je mnogo hrabrosti da ga objavim, a onda je jednostavno nestao", rekla je Čepmen.

Ona dalje ističe da je objavila video kako bi pokušala da edukuje ljude i ukaže na postojanje mizoginije.

"Jedan od najvećih problema sa pokušajem da se objasni mizogino nasilje onima koji ga poriču jeste to što vrlo često postoji malo ili nimalo dokaza. Imala sam čvrste, nepobitne dokaze, što je retko, i mislim da je to ono što je šokiralo mnoge ljude. Želela sam da ih to šokira, jer sam želela da shvate da je nasilje muškaraca nad ženama stvarno", kaže Čepmen.

Ona dalje navodi da nikada nije poricala rizike autostopiranja, ali da ovo nije pitanje autostopiranja, već muškaraca koji smatraju da imaju pravo na ženska tela.