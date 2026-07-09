Slušaj vest

Međunarodna zajednica i dalje smatra da je Bosni i Hercegovini potreban visoki predstavnik sa punim ovlašćenjima, uključujući mogućnost korišćenja takozvanih bonskih ovlašćenja, izjavio je privremeni visoki predstavnik Luis Krišok.

Krišok je na tu funkciju imenovan 30. juna odlukom Upravnog odbora Saveta za sprovođenje mira (PIC), nakon ostavke Kristijana Šmita, uz očekivanje da do 14. jula bude izabran njegov stalni naslednik. Međutim, dogovor još nije postignut.

Prema navodima, Francuska, Nemačka i Velika Britanija s jedne strane, i Sjedinjene Američke Države s druge, još nisu usaglasile stavove o kandidatu za novog visokog predstavnika, zbog čega postoji mogućnost da prvobitni rok bude probijen.

Luis Krišok Foto: Printskrin Youtube

Krišok je za Federalnu televiziju BiH rekao da će odluku doneti Upravni odbor PIC-a i izrazio nadu da će imenovanje uslediti u što skorijem roku.

On je naglasio da trenutna situacija ne utiče na rad Kancelarije visokog predstavnika (OHR) i da kao privremeni visoki predstavnik raspolaže svim ovlašćenjima, uključujući bonska ovlašćenja, koja omogućavaju nametanje zakona, donošenje odluka i smenu izabranih zvaničnika ukoliko budu ugroženi Dejtonski sporazum, mir ili stabilnost u BiH.

Dodao je da je cilj OHR-a i dalje da domaći političari sami rešavaju otvorena pitanja, ali je istakao da će kancelarija nastaviti da insistira na poštovanju Dejtonskog sporazuma, suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Bosne i Hercegovine.