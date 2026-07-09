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Igra dece u brčanskom naselju Čađavac mogla je završiti tragično pošto su ispod mostića uz lokalni put pronašla plastičnu kesu u kojoj su se nalazile tri ručne bombe M-75.

Deca su tokom igre primetila kesu, a iz radoznalosti su je otvorila. Kada su shvatila da se u njoj nalazi eksplozivno sredstvo, odmah su je ostavila, udaljila se i obavestila roditelje, nakon čega su pozvane nadležne službe.

Bombe pronađene u kutiji oblijepljenoj trakom

Majka devojčice koja je učestvovala u pronalasku ispričala je da su deca ispod mostića prvo ugledala običnu plastičnu kesu.

U njoj se nalazila plastična kutija s narandžastim poklopcem, koja im je privukla pažnju jer je bila neuobičajeno teška.

"Deca su iz radoznalosti otvorila kesu i vidjela plastičnu kutiju s narandžastim poklopcem. Bila je veoma teška, a kroz otvor sa strane moglo se videti da se unutra nalazi bomba. Odmah su je ostavili i pobegli i sve su prijavili nama", kazala je majka.

Na teren je potom izašla ekipa nadležnih službi koja je utvrdila da se radi o tri ručne bombe M-75.

Foto: Thinkstock

Bombe uklonjene bez posledica

Koordinator za deminiranje u Odeljenju za javnu bezbednost Brčko distrikta BiH Danijel Đurić potvrdio je da je Operativno-komunikacioni centar prijavu građana primio u poslepodnevnim časovima.

"Na teren je izašla ekipa koja je utvrdila da se radi o tri ručne bombe M-75. Bombe su izuzete i uskladištene do njihovog konačnog uništenja, koje se obavlja na poligonu kada se prikupi određena količina neeksplodiranih ubojnih sredstava", rekao je Đurić.

Srećom, niko nije povređen, a bombe su uklonjene bez posledica.

Ipak, nadležne je posebno zabrinula činjenica da su eksplozivne naprave ostavljene na mestu dostupnom građanima, u blizini puta kojim prolaze i deca.

Foto: Kurir Televizija

Sumnja se da su bombe nedavno ostavljene

Prema rečima Đurića, bombe su bile uredno složene u kutiju i oblepljene papirnom ljepljivom trakom, što ukazuje na mogućnost da ih je neko svesno ostavio na toj lokaciji.

Majka devojčice takođe je izrazila sumnju da bombe nisu dugo bile na tom mestu, navodeći da su kutija i traka bile čiste i bez vidljivih tragova dužeg izlaganja vremenskim uslovima.

Za sada nije poznato ko je ostavio bombe niti kada su donesene na ovu lokaciju.

Apel građanima: Ne dirajte sumnjive predmete

Ovaj slučaj još jednom je skrenuo pažnju na problem neodgovornog odlaganja oružja, municije i eksplozivnih naprava.

Prema podacima koje je izneo Đurić, Operativno-komunikacioni centar je samo tokom prve polovine ove godine primio 23 prijave o pronalasku neeksplodiranih ubojnih sredstava.

"Apelujemo na sve građane da, ukoliko pronađu ili poseduju municiju, naoružanje, minsko-eksplozivna ili druga neeksplodirana ubojna sredstva, pozovu Operativno-komunikacioni centar na brojeve 121 ili 123. Sve prijave mogu biti anonimne, bez krivične odgovornosti i bez prijave policiji", poručio je Đurić.

Nadležni upozoravaju građane da pronađene bombe, mine, granate, municiju ili druge sumnjive predmete ne treba dirati, premeštati niti pokušavati ukloniti. Potrebno je udaljiti se, sprečiti druge osobe da prilaze i odmah obavestiti nadležne službe.