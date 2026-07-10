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U Srebrenici je održana komemorativna sednica Skupštine opštine na kojoj je minutom ćutanja odata počast svim Srebreničanima, i Srbima i Bošnjacima, stradalim tokom proteklog rata.

Sednici nisu prisustvovali odbornici iz reda bošnjačkog naroda bojkotujući ovaj vid komemoracije i tradicije, nastao pre 18 godina kao zajednička ideja da se oda počast svim nastradalim.

Sutra će u Potočarima biti obeležena 31. godišnjica od stradanja Bošnjaka, a dan kasnije na Zalazju biće služen parastos za ubijene Srbe na Petrovdan u Srebrenici 1992. godine

Potpredsednik SO Srebrenica Radomir Pavlović dodao je da to govori da se želi predstaviti samo jedna istina - da su stradali samo Bošnjaci, te da ne može suza crne marame biti manje vredna nego suza bele marame.

- Na neki način bošnjačke žrtve su dobile satisfakciju u vidu određenih presuda, mi smo obilazili parastose. I kada dođem pred porodice srpskih žrtava, nemam im šta reći, kao nosilac izvršne vlasti ne komentarišem sudske presude, ali moj lični osjećaj je da je izostala pravda za Srbe - istakao je načelnik opštine Srebrenica Miloš Vučić.

(Kurir.rs/RTRS)

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