"NE MOŽE SUZA CRNE MARAME BITI MANJE VREDNA OD SUZE BELE MARAME" U Srebrenici odata počast svim žrtvama rata, Srbi došli, Bošnjaci bojkotovali sednicu skupštine
U Srebrenici je održana komemorativna sednica Skupštine opštine na kojoj je minutom ćutanja odata počast svim Srebreničanima, i Srbima i Bošnjacima, stradalim tokom proteklog rata.
Sednici nisu prisustvovali odbornici iz reda bošnjačkog naroda bojkotujući ovaj vid komemoracije i tradicije, nastao pre 18 godina kao zajednička ideja da se oda počast svim nastradalim.
Sutra će u Potočarima biti obeležena 31. godišnjica od stradanja Bošnjaka, a dan kasnije na Zalazju biće služen parastos za ubijene Srbe na Petrovdan u Srebrenici 1992. godine
Potpredsednik SO Srebrenica Radomir Pavlović dodao je da to govori da se želi predstaviti samo jedna istina - da su stradali samo Bošnjaci, te da ne može suza crne marame biti manje vredna nego suza bele marame.
- Na neki način bošnjačke žrtve su dobile satisfakciju u vidu određenih presuda, mi smo obilazili parastose. I kada dođem pred porodice srpskih žrtava, nemam im šta reći, kao nosilac izvršne vlasti ne komentarišem sudske presude, ali moj lični osjećaj je da je izostala pravda za Srbe - istakao je načelnik opštine Srebrenica Miloš Vučić.
(Kurir.rs/RTRS)