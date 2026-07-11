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U Memorijalnom centru u Potočarima završena je komemoracija povodom 31. godišnjice stradanja Bošnjaka u Srebrenici tokom poslednjeg rata u BiH, nakon koje će uslediti koektivna sahrana još 10 žrtava.

U Potočarima ove godine nije bilo visokih evropskih i svetskih zvaničnika, a neki od njih su se obratili video ili porukama na društvenim mrežama. Poruku turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana je prenela ministarka Mahinur Ozdemir Goktaš

Usledila je i poruka premijera Islamske republike Pakistan Muhamadea Šehbaza Šerifa, koju je preneo Šahzad Nušervani, otpravnik poslova u Ambasadi BiH.

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Srebrenica Foto: EPA/ Fehim Demir

Nakon komemorativnog programa, članovi domaćih i međunarodnih delegacija odali su počast žrtvama i polaganjem venaca i cveća kod Memorijalnog kamena. Sledi verski program i kolektivna sahrana još 10 osoba.

Dan nakon komemoracije u Potočarima, na Zalazjuće biti služen parastos Srbima ubijenim na Petrovdan 1992. godine u Srebrenici.

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Potočari - Srebrenica Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poslao je danas poruku mira, istakavši  da treba da pokažemo pijetet prema žrtvama rata u BiH, jer time pokazujemo da smo ljudi.

- Danas je dan kada treba da pokažemo pijetet prema žrtvama u Bosni i Hercegovini. Naša je obaveza da se poklonimo žrtvama jer mi tako pokazujemo da smo ljudi - zaključio je predsednik Srbije, Aleksandar Vučić.

(Kurir.rs)

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