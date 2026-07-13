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Predsednik SSND-a u Republici Srpskoj, Milorad Dodik danas je podržao uspostavljanje hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini, dok je predsednik HDZ-a BiH Dragan Čović ponovio da je potrebno izmeniti izborni zakon kako bi se sprečilo preglasavanje Hrvata.

Hrvatski sabor će sutra raspravljati o predlogu rezolucije o jačanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je inicirao Domovinski pokret, a potom usaglasio sa HDZ-om. Dokument poziva na uspostavljanje hrvatske izborne jedinice i kritikuje preglasavanje Hrvata na izborima.

- Podržaćemo svaku inicijativu da se to pitanje reši u interesu hrvatskog konstitutivnog naroda i to ćemo učiniti bez oklevanja. Jedino ispravno rešenje jeste hrvatska izborna jedinica kako bi se na pravi način očuvala politička vidljivost Hrvata - rekao je Dodik na konferenciji za novinare posle sastanka sa Čovićem u Mostaru.

1/13 Vidi galeriju Milorad Dodik Foto: EPA/Nidal Saljic, MIKHAIL TERESHCHENKO/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL

"Mi smo hrišćani pod pritiskom muslimana u BiH"

Dodik je dodao da je hrvatski narod u BiH "ponižen i potcenjen" zbog načina na koji je u više navrata biran hrvatski član Predsedništva BiH.

- Veoma je narušena konstitutivnost hrvatskog naroda, značajno je narušena i konstitutivnost srpskog naroda, a mi smo hrišćani ovde pod pritiskom muslimana u Bosni i Hercegovini - ocenio je Dodik.

Do sada je četiri puta glasovima pretežno bošnjačkih birača za hrvatskog člana Predsedništva BiH izabran Željko Komšić.

Najavljuje se da bi se ista praksa mogla nastaviti i na izborima na jesen, pošto je Komšićev Demokratski front za njegovog naslednika kandidovao njegovog savetnika Slavena Kovačevića.

Hrvatski i bošnjački član Predsedništva BiH biraju se u Federaciji BiH, gde je broj bošnjačkih birača oko tri i po puta veći od broja hrvatskih birača.

Čović je rekao da izmenama izbornog zakona treba sprečiti preglasavanje Hrvata prilikom izbora članova Predsedništva BiH, kao i delegata u domove naroda.

1/12 Vidi galeriju Konferencija Milorada Dodika Foto: Videoplus

"Potrebna nam je puna ustavna ravnopravnost"

- Potrebna nam je potpuna ustavna ravnopravnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, jednaka onoj koju imaju bošnjački i srpski narod, kao i legitimno predstavljanje u Predsedništvu Bosne i Hercegovine i domovima naroda - rekao je Čović.

Govoreći o najavi da bi članovi Saveta za sprovođenje mira (PIC) u BiH sutra trebalo da razgovaraju o izboru naslednika Kristijana Šmita na funkciji visokog predstavnika međunarodne zajednice, Dodik je ocenio da je takva praksa suprotna Dejtonskom mirovnom sporazumu.

Dodik: Savet za sprovođenje mira ne postoji

- Taj Savet za sprovođenje mira ne postoji. To je ad hok formirana grupa država koja Bosnu i Hercegovinu godinama dovodi u nered - rekao je Dodik.

Za sutra je u Sarajevu zakazana sednica PIC-a na nivou ambasadora najuticajnijih zemalja koje nadgledaju sprovođenje mira u BiH.

Nakon sastanka trebalo bi da bude jasnije da li su se približili stavovi američke administracije i dela zemalja Evropske unije u vezi sa imenovanjem novog visokog predstavnika.

U međuvremenu je funkciju vršioca dužnosti visokog predstavnika preuzeo američki diplomata Luis Krišok, koji je do sada obavljao dužnost zamenika međunarodnog predstavnika.