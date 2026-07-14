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Trinaestogodišnji dečak poginuo je u saobraćajnoj nesreći u Gerabronu, u okrugu Švebiš Hal u Nemačkoj dok se vozio na električnom trotinetu.

Kako se nezvanično saznaje, radi se o dečaku iz Čapljine (BiH).

Prema informacijama policije, na raskrsnici se dogodio sudar električnog trotineta dečaka i automobila kojim je upravljao 52-godišnjak.

Trinaestogodišnjak navodno nije dao prednost prvenstva vozaču.

Hitan poziv upućen od kuće

Dečak je poginuo na licu mesta. Nakon sudara, 52-godišnjak je prvo otišao kući, a tek je potom obavestio policiju, koja je potom obavestila Hitnu pomoć, pišu nemački mediji.

Prema rečima portparola policije, ostaje nejasno zašto muškarac nije odmah pozvao pomoć na mestu nesreće.

Moguće je, kako navode, da nije imao telefon sa sobom.

Istraga je u toku.