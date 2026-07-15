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Dve maloletne osobe pronašle su juče ručnu bombu u blizini stambene zgrade u Kiseljaku, nakon čega je o svemu obaveštena policija.

Na mesto događaja odmah su upućeni policijski službenici koji su obezbedili područje, dok je eksplozivnu napravu kasnije uklonio tim Federalne uprave civilne zaštite.

- Danas u 16.07 časova, putem telefona Policijskoj stanici Kiseljak obratio se I. K., rođen 1980. iz Kiseljaka, koji je prijavio da su u Ulici Žrtava domovinskog rata broj 6, uz stambenu zgradu pored šahta, ispred ulaza u Radio-televiziju HB, dve maloletne osobe pronašle neeksplodirano ubojito sredstvo – ručnu bombu - stoji u policijskom saopštenju.

Nakon što su ga obavestili o pronalasku, on je slučaj prijavio policiji. Na lice mesta upućeni su policijski službenici PS Kiseljak, koji su tom prilikom potvrdili navode prijave i obezbedili područje zaštitnom trakom.

Na licu mesta zatečen je svedok M. K., rođen 1987. godine u Fojnici, nastanjen u Kiseljaku, koji je u informativnom razgovoru naveo da je istog dana, oko 15.30 časova, firma KMM Trade na stambenoj zgradi na navedenoj adresi izvodila radove na krovu zgrade, gde su menjali poklopnice. On je naveo da je tokom izvođenja građevinskih radova na krovu stambene zgrade pao njemu nepoznat predmet, za koji je mislio da je kamen.

Vizuelnim pregledom prostora ispred navedene zgrade, od strane policijskih službenika PS Kiseljak, nije uočen navedeni predmet. Oko 17.30 časova, od strane A tima iz Busovače - FUCZ, navedena NUS ručna bomba je bezbedno uklonjena - saopšteno je.