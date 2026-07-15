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Poljoprivednik Ivica Mioč, vlasnik farme koza iz Šujice kroz Tomislavgrada, nudi veliku novčanu nagradu onom ko će mu pomoći da sazna ko mu je u subotu uveče zapalio dve rolo bale sena, dok je još tri izgurao u reku, piše Agroklub.ba.

Ivica Mioč je za ovaj portal ispričao da je reč o zemljištu koje ima u zakupu, a da su bale bile pripremljene za ishranu stoke na njegovoj farmi u Šujici.

"Na livadi je bilo tridesetak bala. Kada smo došli po njih, zatekli smo tri u reci, dok su dve planski zapaljene. Policija je izašla na teren, obavila uviđaj, uzela naše izjave i sačinila zapisnik. Potrebno je još dostaviti ugovor o zakupu kako bi se pokrenula istraga", rekao je Mioč, dodavši kako od istrage neće odustajati te da će se obratiti i višem nivou.

Na farmi trenutno uzgaja otprilike 120 koza i 12 konja, a uništene bale bile su namenjene za prehranu životinja.

Pozvao je sve koji imaju bilo kakve informacije o ovom događaju da ih prijave njemu ili policiji.

Kako bi pomogao rasvetljavanju slučaja, Ivica je ponudio nagradu od 5.000 KM (oko 2.500 evra) onome ko dostavi pouzdane informacije koje bi dovele do otkrivanja počinilaca. Kazao je da će identitet osobe biti zaštićen, uključujući i zaštitu u eventualnom sudskom postupku u svojstvu svedoka.