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Četiri osobe uhapšene su u Prijedoru i Novom Gradu u nastavku akcije ”Cilj”, usmerene na nezakonitosti oko polaganja vozačkih ispita.

Akciju je sprovela Uprava za organizovani i teški kriminalitet MUP Republike Srpske, a uhapšeni su B.K., M.K., B.G. i D.S.

Lažirali nalaze i testove prve pomoći

ATV nezvanično saznaje da se radi o zaposlenima u Crvenom krstu i lekarskoj ordinaciji Glušac za koje se sumnja da su lažirali lekarske nalaze, odnosno test pružanja prve pomoći.

”B.K. i M.K. se sumnjiče da su zloupotrebom službenog položaja omogućavali sticanje prava na upravljanje motornim vozilom, dok se lica B.G. i D.S. sumnjiče da su zloupotrebom položaja izdavala lekarska uverenja i potvrde o završenoj obuci iz prve pomoći, a sve u cilju sticanja protivpravne imovinske koristi”, saopštio je MUP Republike Srpske.

Uhapšeni članovi komisija i vlasnici auto škola

Dodaju da će nakon kompletiranja predmeta, Republičkom javnom tužilaštvu – Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, biće dostavljen Izveštaj o otkrivanju počinilaca krivičnih dela.

Podseća se da su u akciji ”Cilj” ranije uhapšeni vlasnik auto škole ”Cilj” Milenko Nedimović i vlasnica auto škole ”Volan” Tanja Tomičić oboje iz Novog Grada.

Foto: ELVIS BARUKCIC / AFP / Profimedia

Zatim sekretar Komisije za polaganje vozačkih ispita u Prijedoru Andrea Kačar, policijska službenica MUP Republike Srpske Slobodana Rodić, kao i članovi prijedorske Komisije za polaganje vozačkih ispita Milan Stojaković, odbornik u Prijedoru Mladen Kulundžija, profesor saobraćaja u Mašinskoj školi Nikola Gnjatovići Radovan Karan.

Akcija je usmerena na otkrivanje i dokazivanje zloupotreba, malverzacija i nezakonitosti u postupku polaganja vozačkih ispita na području opštine Novi Grad.

Za novac sređivali vozačke dozvole

Iz MUP Srpske ranije je saopšteno da je istragom utvrđeno da postoje osnovi sumnje da su pojedini vlasnici auto škola zajedno sa određenim članovima ispitne komisije duže vreme omogućavali kandidatima polaganje vozačkih ispita na nezakonit način, uz novčanu naknadu, čime su počinili krivična dela izvršenje krivičnog dela u sastavu kriminalnog udruženja, zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja i trgovina uticajem.

Foto: ELVIS BARUKCIC / AFP / Profimedia

Polagali i nepismeni