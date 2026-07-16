Slušaj vest

Policija u Sarajevu danas je uhapsila 43-godišnjeg muškarca pod sumnjom da je ubio dve osobe, a lokalni mediji prenose da su njegove žrtve majka i brat, koje je usmrtio na izuzetno brutalan način.

Uhapšeni je u medijima identifikovan kao Adnan Lokvančić. Uhapšen je u porodičnom stanu u sarajevskom naselju Hrasnica, gde su ga policajci zatekli nakon dojave koju su primili.

Iz policije su kratko saopštili da je priveden pod sumnjom da je ubio jednu mušku i jednu žensku osobu, kao i da je u toku istraga koja treba da utvrdi šta se tačno dogodilo.

Lopata i odrubljena glava

Prema navodima portala Dnevni avaz, Lokvančić je navodno brata i majku usmrtio udarcima lopatom. Majci je potom odrubio glavu.

Da su žrtve majka i brat uhapšenog, potvrdio je medijima njegov branilac po službenoj dužnosti Omar Mehmedbašić, koji je odmah najavio da će tražiti psihijatrijsko veštačenje.

- Očigledno postoje razlozi za veštačenje od strane neuropsihijatra, jer je tokom davanja iskaza rekao da je majku i brata, koje je ubio, poslao među šehide i na bolje mesto - rekao je Mehmedbašić za portal Klix.

Šehidi su u islamskoj tradiciji mučenici, odnosno ljudi za koje se veruje da su poginuli braneći veru, zajednicu, otadžbinu ili nevine. U Bosni i Hercegovini ovaj izraz se najčešće koristi za muslimane poginule u ratu.

Porodicu pratile tragedije

Mediji prenose da je porodica u kojoj se dogodila ova tragedija živela veoma teško, a dodatnu traumu predstavljala je činjenica da je otac nakon rata izvršio samoubistvo aktiviranjem ručne bombe.