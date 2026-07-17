SIPA u BiH izvela akciju "Ford", uhapšen osumnjičeni organizator krijumčarenja ljudi
PRIVEDENI PREDAT TUŽILAŠTVU BIH
SIPA IZVELA AKCIJU "FORD", UHAPŠEN ORGANIZATOR KRIJUMČARENJA MIGRANATA Prilikom pretresa lokacije osumnjičenog pronađen novac putničko motorno vozilo kao dokaz
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Policija Bosne i Hercegovine (BiH) je danas saopštila da je uhapsila osobu osumnjičenu za organizovanje grupe za krijumčarenje migranata.
Agencija za istrage i zaštitu (SIPA) je saopštila da su njeni pripadnici, u akciji "Ford", pretresli lokaciju koju koristi uhapšena osoba i tom prilikom pronašli novac, putničko motorno vozilo i druge predmete koji mogu da posluže kao dokaz u postupku.
Policija BiH Foto: Shutterstock
Uhapšena osoba će biti ispitana u svojstvu osumnjičenog, a potom predata Tužilaštvu BiH, navodi SIPA.
(Kurir.rs/Beta)
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