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Policija Bosne i Hercegovine (BiH) je danas saopštila da je uhapsila osobu osumnjičenu za organizovanje grupe za krijumčarenje migranata.

Agencija za istrage i zaštitu (SIPA) je saopštila da su njeni pripadnici, u akciji "Ford", pretresli lokaciju koju koristi uhapšena osoba i tom prilikom pronašli novac, putničko motorno vozilo i druge predmete koji mogu da posluže kao dokaz u postupku.

uniforma policajca na kojoj se vidi grb BiH
Policija BiH Foto: Shutterstock

Uhapšena osoba će biti ispitana u svojstvu osumnjičenog, a potom predata Tužilaštvu BiH, navodi SIPA.

(Kurir.rs/Beta)

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