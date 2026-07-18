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Nepoznate osobe pucale su iz vatrenog oružja u solarnu rasvetu na molitvištu u srpskom povratničkom naselju Gornja Brijesnica kod Lukavca, rečeno je iz srpskog Zavičajnog udruženja meštana Gornje Brijesnice.

Predstavnik ovog udruženja Radomir Nedić rekao je da su, osim na solarnoj rasveti, jasno vidljiva oštećenja od metaka i na limu krova na kojem je montirana rasveta.

On kaže da su oštećenja od metaka uočili juče i da su prijavili policiji u Lukavcu.

Član Udruženja Lazo Tripunović rekao je da su bili prisiljeni da postave solarnu rasvetu s obzirom na to da i nakon više od tri decenije federalne vlasti nisu obezbedile struju ovom srpskom području.

Tripunović je ocenio da je pucanje u solarnu rasvetu na molitvištu jedna u nizu negativnih poruka Srbima i poručio da uprkos opstrukcijama na održivom povratku nekadašnji meštani neće odustati od obnove svojih vekovnih imanja.

On je naveo da je na području Gornje Brijesnice nekada živelo 570 Srba, te da je selo imalo vodu, struju, da se uvodio i telefon.

- Međutim, selo su 1995. godine totalno uništili pripadnici takozvane Armije BiH - rekao je Tripunović.

Molitvište u srpskom povratničkom naselju Gornja Brijesnica predstavlja vekovno saborno mesto i simbol povratka i obnove. Nakon godina zapuštenosti, meštani su obnovili ovaj prostor, a na lokaciji je postavljen i osveštan krst.

Ovo mesto je od velikog duhovnog značaja za srpski narod koji je proteran sa područja Ozrena.

Na praznike, poput Malog Božića, na molitvištu se obavljaju službe, dok se prostor razvija kao mesto okupljanja i čuvanja tradicije ovog kraja.