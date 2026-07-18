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Jedna osoba utopila se u reci Savi, na lokaciji Savski sprud u mestu Ostojićevo, saopšteno je iz PU Bijeljina.

Po prijemu prijave, nešto posle 15 časova juče, 17. jula, odmah su na lice mesta izašli policijski službenici, kao i pripadnici Civilne zaštite.

U toku je potraga za telom, javlja BN TV.

O svemu je obavešten i dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini.

(Kurir.rs/Nezavisne.com/Foto:Ilustracija)

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