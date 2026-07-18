Jedna osoba utopila se u Savi u mestu Ostojićevo
Bosna i Hercegovina
TRAGIJA NA SAVI, UTOPILA SE JEDNA OSOBA: U toku potraga za telom
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Jedna osoba utopila se u reci Savi, na lokaciji Savski sprud u mestu Ostojićevo, saopšteno je iz PU Bijeljina.
Po prijemu prijave, nešto posle 15 časova juče, 17. jula, odmah su na lice mesta izašli policijski službenici, kao i pripadnici Civilne zaštite.
U toku je potraga za telom, javlja BN TV.
O svemu je obavešten i dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini.
(Kurir.rs/Nezavisne.com/Foto:Ilustracija)
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