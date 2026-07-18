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Odbegli zatvorenik iz Kazneno-popravnog zavoda u Tuzli Mirnes Ribić (29) uhapšen je u Šićkom Brodu. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona saopšteno je da je begunac čiji su inicijali M.R. iz Lukavca pronađen kasno sinoć tokom kontrole putničkog automobila na magistralnom putu Tuzla–Doboj u mestu Šićki Brod.

Policija je automobil zaustavila i kontrolisala na osnovu operativnih saznanja, a Ribić je bio skriven u gepeku.

Nakon hapšenja predat je u nadležnost zatvorske policije Kazneno-popravnog zavoda u Tuzli, s obzirom na to da se nalazi na izdržavanju zatvorske kazne.

Ribić se 13. jula nije pojavio na radnom mestu u Kazneno-popravnom zavodu u Tuzli, koji je poluotvorenog tipa.

Pripadnici tuzlanske policije su juče u drugoj akciji na području Majevice, u mestu Zahirovići, uhapsili lice čiji su inicijali S.K. iz Srebrenika, za kojim su bile raspisane operativne potrage zbog više krivičnih dela – nasilja u porodici, ugrožavanja bezbednosti i oštećenja tuđe stvari.

Osumnjičeni je pronađen u jednoj vikendici, a nakon hapšenja, po nalogu Opštinskog suda u Srebreniku, izvršen je pretres objekta u kojem se skrivao, kao i vozila koje je koristio.

Tom prilikom pronađena je municija koja će biti predmet dalje istrage, a policija ga dovodi u vezu i sa krivičnim delom nedozvoljenog držanja oružja ili eksplozivnih naprava.

Nakon kriminalističke obrade, S.K. će biti predat u nadležnost Tužilaštva Tuzlanskog kantona.