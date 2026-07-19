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Goran Selak, ministar pravde Republike Srpske, objavio je ovo na društvenoj mreži "Iks". On je pozvao Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona i direktora policije da hitno rasvetle ovaj slučaj i obaveste javnost o preduzetim merama.

- Svaki napad na srpske povratnike mora biti temeljno istražen, a bezbednost srpskih povratnika u Sanskom Mostu i širom Federacije BiH mora biti zagarantovana - napisao je Selak.

Dodao je da nasilje i zastrašivanje ne smeju da imaju nacionalni predznak niti da ostanu bez odgovora.

Mika Davidović je za "Nezavisne novine" ispričala da se napad dogodio u utorak, 14. jula oko 15:30 časova u kafani čija je ona vlasnica.

- Oni su došli, njih trojica, u pripitom stanju i tražili su neku muziku, pa su seli kraj cure koja im je pustila tu muziku. Ona je otišla u WC, i jedan je krenuo za njom, i ja sam rekla: "Nemoj ići za curom u WC, nemoj da mi praviš probleme." I onda se taj Rekić vratio, uhvatio me i iskrenuo mi ruku, govoreći: "Tebe treba ubiti. Nisam se tome nadala" - priča Davidovićeva.

Zatim su, kako kaže, momci koji su bili u blizini pozvali Željka da dođe.

- Na njihovo pitanje ko je on, Željo je rekao da je on gazda kuće, pa su onda napali njega, počeli da ga tuku, poderali su mu majicu. Odmah smo pozvali policiju, koja je došla nakon sat i po - kaže Davidovićeva.

Dodaje da je policija otišla za njima, no, prema njenim rečima, neko od komšija je kasnije obavestio da su svu trojicu videli da piju na benzinskoj pumpi.

Ona navodi da je i 2011. - 2012. godine imala kafanu na istom mestu, nakon čega je izdala, a ponovo je otvorila pre dve-tri godine.

- Mi tu imamo kuću, zemlju. Doživeli smo neke pretnje 2011. godine i otada se nije ništa nije slično dešavalo - priča ona.