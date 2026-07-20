U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć, 18. jula, u mestu Tešanjka, na području opštine Usora, život su izgubila dvojica mladića.
Užas u BiH
POGINULA DVA MLADIĆA U TEŠANJCI! Auto sleteo sa puta i zabio se u betonski zid, nije im bilo spasa: Trojica teško povređena
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Trojica mladića su zadobila povrede.
Kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, nesreća se dogodila u 22.55 sati.
Navodi se kako je putničko motorno vozilo, iz za sada neutvrđenih razloga, izgubilo kontrolu, sletelo s kolovoza i udarilo u betonski zid.
Na mestu su poginula dvojica mladića, dok su trojica povređenih prevezena u Opštu bolnicu Tešanj, gde im je ukazana ljekarska pomoć.
Uviđaj na mjestu događaja obavili su službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, koji nastavljaju rad na utvrđivanju svih okolnosti koje su dovele do ove tragične nesreće.
(Kurir.rs/Nezavisne novine)
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