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Užas u BiH

Užas u BiH

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Trojica mladića su zadobila povrede.

Kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, nesreća se dogodila u 22.55 sati.

Navodi se kako je putničko motorno vozilo, iz za sada neutvrđenih razloga, izgubilo kontrolu, sletelo s kolovoza i udarilo u betonski zid.

Na mestu su poginula dvojica mladića, dok su trojica povređenih prevezena u Opštu bolnicu Tešanj, gde im je ukazana ljekarska pomoć.

Uviđaj na mjestu događaja obavili su službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, koji nastavljaju rad na utvrđivanju svih okolnosti koje su dovele do ove tragične nesreće.