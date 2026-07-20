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Korida na Igmanu privukla je veliki broj posetilaca iz Bosne i Hercegovine i regiona, ali je ovog puta zamalo otišla u pogrešnom smeru.

Naime, dobru atmosferu i veliko interesovanje publike prekinula je zabrinutost nakon jedne nemile scene, kada se bik iz ringa oteo kontroli i krenuo prema publici.

Okupljeni su panično bežali, a oni najhrabriji pokušali su da obuzdaju životinju.

Snimak ovog prizora osvanuo je na društvenim mrežama.

Za sada nema zvaničnih informacija o tome da li je neko povređen.

Korida na Igmanu naišla je na osudu dela javnosti, a među onima koji su se oglasili bila je i zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo Belma Kapo.

Ona je poručila da je Igman olimpijska planina i da samim tim nije mesto za koridu ili teferič.

(Kurir.rs/Oslobođenje.ba)

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