BIK POBEGAO IZ RINGA I KRENUO NA PUBLIKU! Korida na Igmanu se otela kontroli, narod bežao u panici, pogledajte dramatičan snimak (VIDEO)
Korida na Igmanu privukla je veliki broj posetilaca iz Bosne i Hercegovine i regiona, ali je ovog puta zamalo otišla u pogrešnom smeru.
Naime, dobru atmosferu i veliko interesovanje publike prekinula je zabrinutost nakon jedne nemile scene, kada se bik iz ringa oteo kontroli i krenuo prema publici.
Okupljeni su panično bežali, a oni najhrabriji pokušali su da obuzdaju životinju.
Snimak ovog prizora osvanuo je na društvenim mrežama.
Za sada nema zvaničnih informacija o tome da li je neko povređen.
Korida na Igmanu naišla je na osudu dela javnosti, a među onima koji su se oglasili bila je i zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo Belma Kapo.
Ona je poručila da je Igman olimpijska planina i da samim tim nije mesto za koridu ili teferič.
(Kurir.rs/Oslobođenje.ba)