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Jedna osoba je povređena u saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila na magistralnom putu M-4 Tuzla - Doboj, u blizini hotela Sax na ulazu u Gračanicu.

Prema informacijama iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, saobraćajna nesreća je prijavljena u 12.05 časova, a u sudaru su učestvovali putnički automobil i teretno vozilo.

Na mesto događaja upućeni su policijski službenici, ekipa Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gračanica i pripadnici Vatrogasne jedinice Gračanica.

- U nesreći su učestvovali jedno putničko i jedno teretno vozilo. Na mesto nesreće upućeni su policijski službenici iz Gračanice, ekipa Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gračanica i Vatrogasna jedinica iz Gračanice - izjavila je portparolka Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona Adnana Sprečić.

Kako je pojasnila, povređeni muškarac ostao je zaglavljen u automobilu, zbog čega su vatrogasci intervenisali kako bi ga izvukli iz vozila.

- Muškarac je iz automobila izvučen uz pomoć vatrogasaca i, na sopstveni zahtev, prevezen u bolnicu u Doboju - rekla je Sprečić.