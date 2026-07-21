ČISTI GRAD LOPATOM USRED LETA! Ne, ovo nije veštačka inteligencija! Čovek u Nevesinju izašao na ulicu u šortsu i majici i bacio se na posao (VIDEO)
Jaka kiša praćena grmljavinom prešla je u intenzivan i krupan grad od koga su se zabelele ulice u Nevesinju, prenosi RTRS.
Snimak koji je postao viralan na društvenim mrežama prikazuje meštanina kako usred vrelog leta, u šortsu i majici, lopatom čisti grad ispred svog praga!
Možda na prvi pogled zvuči neverovatno, ali na snimku se jasno vidi debeli sloj grada koji prekriva dvorište i deo ulice.
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Muškarac je uzeo lopatu i sa osmehom na licu, obavljao ovaj "neobičan" letnji posao.
Ovaj neobični događaj izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama, a mnogi su ga prokomentarisali uz dozu humora, ali i zabrinutosti zbog klimatskih promena.
Jako nevreme pogodilo Nevesinje
Snažno nevreme praćeno kišom, olujnim vetrom i gradom pogodilo je danas delove opštine Nevesinje.
Olujno nevrijeme praćeno krupom pogodilo Nevesinje. Čitaoci javljaju da je krupa oštetila veliki broj automobila.pic.twitter.com/DPK4ZUaBQm— Top Portal (@TopPortal1)July 21, 2026
(Kurir.rs)