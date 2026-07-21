Slušaj vest

Jaka kiša praćena grmljavinom prešla je u intenzivan i krupan grad od koga su se zabelele ulice u Nevesinju, prenosi RTRS.



Snimak koji je postao viralan na društvenim mrežama prikazuje meštanina kako usred vrelog leta, u šortsu i majici, lopatom čisti grad ispred svog praga!