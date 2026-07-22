POGLEDAJTE SAV UŽAS NEVREMA U NEVESINJI! Nezapamćen grad, led i kiša usred jula, građani prijavljuju ogromne gubitke: "Šteta se meri u MILIONIMA!" (FOTO, VIDEO)
"Materijalna šteta u Hercegovini nakon jučerašnjeg nezapamćenog nevremena je ogromna i već sada se procenjuje na milionske iznose", rekao je načelnik Nevesinja Milenko Avdalović.
- Ono što se može reći u ovom momentu ili prvom momentu nakon tog nevremena jeste da je šteta ogromna, da se radi o milionskim ciframa - naveo je on.
Ističe da se ne zna da li je veća šteta na imovini ili u poljoprivedi. Navodi i da komisija izlazi na teren kako bi sagledala razmjere štete u svim kućama i na svim imanjima.
Najviše je nastradalo selo Bratača, poljoprivredne kulture su potpuno uništene, a parcele žita su potpuno nastradale.
- Domaćini prijavljuju štetu na objektima nakon nevremena. Štab za vanredne situacije sagledava stanje na terenu, pa ćemo shodno tome reagovati - rekao je Avdalović.
Kurir.rs/RTRS