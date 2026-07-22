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"Materijalna šteta u Hercegovini nakon jučerašnjeg nezapamćenog nevremena je ogromna i već sada se procenjuje na milionske iznose", rekao je načelnik Nevesinja Milenko Avdalović.

- Ono što se može reći u ovom momentu ili prvom momentu nakon tog nevremena jeste da je šteta ogromna, da se radi o milionskim ciframa - naveo je on.

Ističe da se ne zna da li je veća šteta na imovini ili u poljoprivedi. Navodi i da komisija izlazi na teren kako bi sagledala razmjere štete u svim kućama i na svim imanjima.

 Najviše je nastradalo selo Bratača, poljoprivredne kulture su potpuno uništene, a parcele žita su potpuno nastradale.

- Domaćini prijavljuju štetu na objektima nakon nevremena. Štab za vanredne situacije sagledava stanje na terenu, pa ćemo shodno tome reagovati - rekao je Avdalović.

Kurir.rs/RTRS

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