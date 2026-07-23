PODIGAO KREDIT SA LAŽNOM LIČNOM KARTOM: Policija BiH objavila fotografije osumnjičenog, da li ga poznajete? (FOTO)
Federalna uprava policije (FUP) objavila je fotografije nepoznate osobe za kojom traga u okviru istrage o sumnji na prevaru prilikom podizanja kredita na području Sarajeva.
Prema informacijama koje je saopštio FUP, reč je o osobi koja je krajem 2025. godine u jednoj banci podnela zahtev za odobrenje kreditnih sredstava koristeći ličnu kartu Bosne i Hercegovine za koju postoji sumnja da nije autentična.
Istražitelji sumnjaju da je tom prilikom korišćen tuđi identitet ili dokument sa nepripadajućim brojem lične karte, čime je banka dovedena u zabludu, a osumnjičeni stekao protivpravnu imovinsku korist.
Kako bi rasvetlili slučaj, iz Federalne uprave policije pozvali su građane da pregledaju objavljene fotografije i, ukoliko prepoznaju osobu ili imaju bilo kakvu korisnu informaciju o njenom identitetu, o tome obaveste policiju.
Sve informacije mogu se prijaviti Operativnom centru FUP-a putem brojeva telefona 033/261-300 i 033/280-020, kao i putem imejl adrese kabinet@fup.gov.ba.
Iz FUP-a poručuju da i najmanja informacija može biti od značaja za nastavak istrage i utvrđivanje identiteta osumnjičene osobe.
(Kurir.rs/Oslobođenje.ba)