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Za D.G. (33) iz Kneževa u Republici Srpskoj, koji je osumnjičen da je svom stricu pretio pištoljem da će ga ubiti i u dvorištu kuće držao marihuanu, zatražen je pritvor.

Naime, postupajući tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka nakon ispitivanja osumnjičenog uputio je Osnovnom sudu u Kotor Varošu predlog za određivanje mere pritvora zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivična dela ugrožavanje sigurnosti, nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija i neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga.

Pretnje pištoljem dovele policiju do droge

Prema navodima tužilaštva, osumnjičeni je 21. jula 2026. godine, oko 18.30 časova, u mestu Imljani, opština Kneževo, svom stricu Z.G. uputio pretnju pištoljem da će ga ubiti, što je kod oštećenog izazvalo strah za vlastitu bezbednost i bezbednost članova njegove porodice.

Prilikom uviđaja koji su obavili policijski službenici Policijske stanice Kneževo, u dvorištu porodične kuće osumnjičenog pronađeno je 177 saksija opojne droge marihuane.

Zašto je zatražen pritvor?

Tužilac je predlog za određivanje mere pritvora uputio zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično delo.