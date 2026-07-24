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Nesreća se dogodila u nedelju, 19. jula, dok je devojčica bila kod babe i dede sa braćom i sestrama i drugim članovima porodice.

Hitna pomoć je devojčicu prevezla u bolnicu u Kazale Monferatu, ali lekari nisu uspeli da je spasu. Telo devojčice će biti prebačeno avionom u BiH.

Pokušala da upali svetlo?

Prema prvoj rekonstrukciji italijanske policije, devojčica je pokušavala da upali svetlo u svojoj sobi kada ju je udarila struja. Istražitelji proveravaju da li je nesreću izazvala neodgovarajuća izolacija žice.

Obdukcija je već obavljena, a italijanski mediji izveštavaju da je na jednom od prstiju devojčice pronađena povreda koja ukazuje na strujni udar. Navodno, devojčica je bila bosa u trenutku nesreće.

Deo kuće zapečaćen

Tužilaštvo Verčelija naložilo je istragu kako bi se utvrdile tačne okolnosti smrti. U kući se vrše novi uviđaji na licu mesta i provere električnih instalacija, a deo zgrade je zapečaćen. Komšije su rekle da se porodica preselila u grad pre nekoliko meseci.

Kuća se nalazi na periferiji grada, u kraju u kom živi veći broj porodica poreklom iz Bosne i Hercegovine. Gradonačelnica opštine Mota de Konti, Emanuela Kvirči, izrazila je saučešće porodici i rekla da se lokalna zajednica aktivirala čim je saznala za tragediju.

- Život koji je tek počeo, a tako naglo je prekinut, ostavlja neopisiv bol i prazninu koja se ne može ispuniti rečima. U ovim teškim trenucima, cela naša zajednica ćutke saoseća sa porodicom - rekla je ona.