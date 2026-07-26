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Opštinski sud u Livnu potvrdio je optužnicu protiv A.L. (19), kojeg terete da je zapretio profesoru nakon što je, tokom popravnog ispita, uhvaćen u prepisivanju.

Ovom mladiću, ukoliko bude proglašen krivim, preti do šest meseci zatvora.

Devetnaestogodišnjak je to, kako se navodi, uradio 9. juna 2026. godine, oko 12.30 u Srednjoj strukovnoj školi, u kabinetu za računovodstvo, u kojem je polagao popravni ispit iz predmeta računovodstvo.

- Nakon što je dobio pismeni zadatak, prepisivao je koristeći mobilni telefon, pa mu je profesor oduzeo pismeni rad, te mu više puta rekao da izađe iz kabineta - navedeno je u optužnici koju je podiglo Kantonalno tužilaštvo Livno.

Učenik, kako se dodaje, međutim, nije odmah izašao iz kabineta, a kada je to učinio, ugrozio je bezbednost profesora tako što mu je zapretio.

- Uputio mu je ozbiljnu prijetnju, rekavši mu: "Stući ću ti glavu", a što je kod profesora izazvalo strah i uznemirenje - navedeno je u optužnici.

Sudija za prethodno saslušanje Opštinskog suda u Livnu je za 27. avgust 2026. godine zakazao ročište.