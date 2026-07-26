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Zagrebačka policija završila je kriminalističku istragu nad 32-godišnjom državljankom Španije zbog sumnje da je pokušala prokrijumčariti gotovo 15 kilograma marihuane preko Međunarodnog aerodroma Zagreb.

Nakon istrage protiv osumnjičene je podneta krivična prijava, a predana je i pritvorskom nadzorniku.

Nasumična kontrola dovela do otkrića

Prema navodima Policijske uprave, slučaj se dogodio 21. jula u Velikoj Gorici. Španjolka je doputovala avionom u Hrvatsku, a nakon što je preuzela svoj kofer na traci, policijski službenici izdvojili su je u okviru nasumične kontrole putnika.

Zbog sumnje da u prtljagu prevozi drogu, policija je zatražila nalog za pretres od Županijskog suda u Velikoj Gorici. Tokom pretresa u koferu su pronađena dva vakuumirana paketa s ukupno 14.920 grama marihuane, za koju istražitelji sumnjaju da je bila namenjena daljnjoj preprodaji na ilegalnom tržištu.

Podneta krivična prijava

Policija sumnja da je 32-godišnjakinja prethodno nabavila veću količinu marihuane s ciljem njene dalje distribucije, čime je prekršila odredbe Zakona o suzbijanju zloupotrebe droga.