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dvojica spasenih alpinista već su evakuisana

dvojica spasenih alpinista već su evakuisana

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Rusko ministarstvo za vanredne situacije (MČS) objavilo je snimak sa planine Elbrus, a prema najnovijim zvaničnim informacijama, tela poginulih alpinista iz Bosne i Hercegovine trenutno nije moguće evakuisati zbog izuzetno loših vremenskih uslova.

Ruska državna novinska agencija RIA Novosti, pozivajući se na Glavnu upravu MČS-a za regiju Kabardino-Balkarija, javlja da spasilačke službe vode nadljudsku borbu sa surovim vremenskim prilikama na planini.

- Tela alpinista nalaze se na takozvanom "sedlu" planine Elbrus, na nadmorskoj visini od 5.350 metara. Njihova evakuacija biće izvršena tek kada to vremenski uslovi dozvole - saopšteno je iz ruskog ministarstva.

Uz ovo saopštenje, Ministarstvo je objavilo i video snimak koji svedoči o ekstremnim i nepristupačnim uslovima na terenu. Iz MČS-a su potvrdili da su dvojica spasenih alpinista već evakuisana i predata medicinskim radnicima na dalje zbrinjavanje.

1/4 Vidi galeriju Snimak sa planine Elbrus gde su poginuli alpinisti iz BiH Foto: Printscreen

Sedmočlana grupa alpinista koja je ostala zarobljena tokom uspona na Elbrus uputila je dramatičan poziv u pomoć u subotu, 25. jula, nakon što se vreme naglo pogoršalo.