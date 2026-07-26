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Pet državljana BiH stradalo je na Elbrusu tokom planinarenja. Kako saznaje portal "Avaz", među njima su i dva pripadnika GSS-a iz Zenice.

Na osnovu informacija do kojih je došao "Avaz", među stradalim planinarima je bilo i iskusnijih planinara koji su ranije osvajali različite vrhove, ali i onih koji nisu išli na takve visine.

- Bili su članovi koji su već više puta penjali razne vrhove. Sa njima su bili i oni koji nisu bili na nekim takvim visinama, ali bez obzira na sve, uhvatila ih je strašna oluja. Ne mogu vam više detalja reći, i mi smo zaista u šoku. Moramo obavestiti i članove porodice - rekao je sagovornik.

1/4 Vidi galeriju Snimak sa planine Elbrus gde su poginuli alpinisti iz BiH Foto: Printscreen

Spasilačka operacija trajala celu noć

Grupa od sedam državljana Bosne i Hercegovine izvodila je uspon na Elbrus, kada je na visini većoj od 5.100 metara nekolicini učesnika pozlilo. Jedan od alpinista uspeo je samostalno da se spusti po pomoć, nakon čega je započeta noćna potraga i spasilačka operacija.

Pripadnici Ministarstva za vanredne situacije Rusije spasili su dvojicu učesnika uspona - 42-godišnjeg H.A. i 38-godišnjeg K.V. Oni su evakuisani u niže predele i predati medicinskim ekipama, piše u objavi na Instagramu.