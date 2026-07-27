Slušaj vest

Pred sudom u francuskom Pij-an-Vele juče, 24. jula, pojavio se državljanin Bosne i Hercegovine koji se tereti za tešku krađu sedam tona bakra.

Krađa se desila u noći između 4. i 5. maja u Tansu (departman Haute-Loire), a pored 31-godišnjaka iz BiH, u ovoj spektakularnoj pljački učestvovalo je još osoba, ali jedini on je priveden pred lice pravde.

Kako mediji prenose, počinioci su prvo ukrali ukrali kamion u Šambon sir Linjonu pre nego što su provalili u poslovni objekat u Tansu.

Kamion sa dizalicom je zatim odvezen u Tans, gdje je natovaren sa nekoliko tona metala. Tamo su lopovi provalili kapiju, razbili prozor, a zatim koristili teretni lift kompanije da prebace svoj plen.

Mislio da je to “uobičajeni posao”

Ponašanje osumnjičenog je bilo krajnje sumnjivo. Naime, tokom policijskog zadržavanja, polomio je svoj telefon kako bi uklonio dokaze.

Pred sudom se juče branio da ta krađa nije njegova ideja, već mu je "jedna osoba rekla da je to posao koji treba da odradi i za koji će biti plaćen", pokušavajući da umanji sopstvenu odgovornost.

Inače, bakar je često meta krađa zbog visoke cene na tržištu i lake preprodaje. Ovakvi slučajevi u Francuskoj se povezuju sa organizovanim grupama koje ciljaju industrijske objekte.