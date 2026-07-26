čekaju povratak iz gruzije u bih

čekaju povratak iz gruzije u bih

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Pet planinara iz Bosne i Hercegovine je tokom uspona na planinu Elbrus nastradalo, a jedna grupa je izbegla tragičnu sudbinu tako što su zbog vremenskih uslova odustali od svog uspona.

Kako saznaje Klix.ba, grupa od šest planinara iz tri hercegovačka grada (Gacko, Bileća i Trebinje) krenula je 14. jula na putovanje koje je trebalo da uključi uspon na gruzijski Kazbek i na ruski Elbrus.

Prema informacijama do kojih je došao portal, oni su tokom uspona na Elbrus, na 150 metara od vrha ove planine, odustali od ovog pokušaja zbog vremenskih uslova, koji su bili izrazito nepovoljni.

Time su uspeli da izbegnu tragičnu sudbinu koja je zadesila njihove kolege, koji su tokom uspona preminuli.

Prema saznanjima, ove dve grupe su se čak i srele tokom ovih uspona. Ipak, nije poznato da li je do susreta došlo u podnožju planine ili tokom samih uspona. Planinari iz Hercegovine se sada nalaze u Gruziji gde čekaju povratak u BiH.

1/4 Vidi galeriju Snimak sa planine Elbrus gde su poginuli alpinisti iz BiH Foto: Printscreen

Tokom uspona na Elbrus je preminulo pet planinara iz Zenice. Dvojica preživelih su spasena i pružena im je hitna medicinska pomoć. Do problema u usponu je došlo zbog loših vremenskih uslova, zbog čega je sada otežan i dolazak do tela tragično preminulih planinara.

Stradali su dr Meliha Čaušević, Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam, objavio je portal Avaz.

Drama na najvišem vrhu Evrope počela je juče, kada je sedmočlana grupa krenula u uspon. Iako su vremenski uslovi u početku bili povoljni, situacija se ubrzo promenila. Vetar je dostizao brzinu od 45 kilometara na sat, a do jutra se pojačao na oko 70 kilometara na sat, što je dodatno otežalo boravak na planini.

Jedan od preživelih uspeo je sam da siđe sa planine i pozove pomoć, dok su drugog pronašli spasioci. Obojica su prevezena u bolnicu, gde im je ukazana lekarska pomoć.

Ruska državna novinska agencija RIA Novosti, pozivajući se na Glavnu upravu MČS-a za regiju Kabardino-Balkarija, javlja da spasilačke službe vode nadljudsku borbu sa surovim vremenskim prilikama na planini.

- Tela alpinista nalaze se na takozvanom "sedlu" planine Elbrus, na nadmorskoj visini od 5.350 metara. Njihova evakuacija biće izvršena tek kada to vremenski uslovi dozvole - saopšteno je iz ruskog ministarstva.

Uz ovo saopštenje, Ministarstvo je objavilo i video snimak koji svedoči o ekstremnim i nepristupačnim uslovima na terenu. Iz MČS-a su potvrdili da su dvojica spasenih alpinista već evakuisana i predata medicinskim radnicima na dalje zbrinjavanje.

Drama na Elbrusu počela je 25. jula, kada je grupa od sedam alpinista ostala zarobljena na visini od oko 5100 metara i nije mogla sama da se spustiti planine. Prema informacijama ruskih vlasti, jedan od članova grupe uspeo je da siđe i prijavi da je dvojici alpinista pozlilo na velikoj nadmorskoj visini. Istražni komitet Ruske Federacije za Kabardino-Balkariju tada je potvrdio da je pokrenuta istraga i naveo da je u toku potraga za preostalim članovima ekspedicije.

Elbrus, visok 5.642 metra, najviši je vrh Evrope i Rusije. Smešten je u zapadnom delu Kavkaza, nedaleko od granice sa Gruzijom, a poznat je po nepredvidivim vremenskim uslovima i zahtevnim usponima.

Planina je zapravo usnuli stratovulkan sa dva vrha, čije su padine prekrivene velikim lednicima. Ruski mediji podsetili su i da je samo nekoliko dana ranije, 19. jula, na Elbrusu tokom uspona poginuo 11-godišnji dečak, dok je njegov otac teško povređen.