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Među stradalima na planinarenju na Elbrusuu Rusiji je i doktorka Meliha Čaušević iz Zenice. Meliha Čaušević je bila maksilofacijalni hirurg i veliki ljubitelj planinarenja.

Usled naglog pogoršanja vremena na Elbrusu alpinisti iz Zenice ostali su zarobljeni na visinama, a stradali su Meliha Čaušević, Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam.

Na svu sreću uspeli su da prežive Haris Adilović i Kemal Vidimlić, tako što je jedan od dvojice povređenih uspeo da se spusti po pomoć.

1/4 Vidi galeriju Snimak sa planine Elbrus gde su poginuli alpinisti iz BiH Foto: Printscreen

Bila veoma uspešna doktorka u Bosni i Hercegovini



Čaušević je bila poznata u planinarskim krugovima po brojnim usponima i velikoj ljubavi prema osvajanju visokih vrhova. Prošle godine ispisala je istoriju kao prva žena iz Bosne i Hercegovine koja se popela na vrh Kinabalua u Maleziji, visok 4.095 metara nadmorske visine.

Tokom tog poduhvata, na vrhu je zajedno sa ekipom razvila zastavu Bosne i Hercegovine, čime je ovaj uspon ostao zabeležen kao jedan od značajnijih trenutaka u bosanskohercegovačkom planinarstvu.

U razgovoru za "Avaz" nakon tog uspeha prošle godine, Čaušević je govorila o izazovima koje nosi osvajanje velikih vrhova, ali i o tome koliko su iskustvo, priprema i vremenski uslovi važni za svaki uspon. Objasnila je i da u planinarstvu nije presudna samo fizička spremnost, već i sreća da se na pravom mestu nađete u pravom trenutku.

- Taj vrh je geografski nepristupačan nama, tako da jeste težak za osvajanje, ali mislim da je ta geografska udaljenost zapravo presudila da ja budem prva žena. Potrefilo se da sam bila na pravom mestu u pravo vreme i pružila se prilika koju nisam mogla da propustim - govorila je tada Čaušević.

Prema informacijama do kojih je došao "Avaz", Čaušević je bila deo ekspedicije koja se uputila na Elbrus, najviši vrh Evrope. Tragedija je zadesila grupu tokom uspona, a prema dosadašnjim informacijama, preživela su samo dva člana ekspedicije.

- Nažalost, neke pripremne ture koje smo planirali, poput Durmitora, zatim Musale, najvišeg vrha Balkana, nismo uspeli da realizujemo u pripremnom periodu zato što nas vreme nije poslužilo. Tako je u planinarstvu, sve možete isplanirati, ali jednostavno taj dan kad treba da penješ, vreme ti ne dozvoli i odustanemo - kazala je Čaušević prošle godine za "Avaz".

Dr Meliha Čaušević ostavila je trag i u medicini, ali i u svetu planinarstva, gde je bila prepoznata kao osoba koja je sa velikom posvećenošću osvajala zahtevne vrhove širom sveta.