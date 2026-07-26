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Petoro planinara iz Zenice poginulo je tokom uspona na planinu Elbrusu Rusiji. Prema pisanju medija iz Bosne i Hercegovine, stradali su doktorka Meliha Čaušević, Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam.

Nesreću su preživela dvojica članova ekspedicije - Haris Adilović i Kemal Vidimlić.

Poginuli planinari na Elbrusu, a preživeli su Kemal Vidimlić (drugi s leva) i Haris Adilović (peti s leva) Foto: Facebook

Bosanskohercegovački mediji objavili su i poslednju objavu jednog od stradalih planinara pre polaska na uspon. Uz fotografije sa putovanja napisao je:

- Hiljade kilometara iza nas, jedan vrh ispred nas i samo jedan san.

Poginula doktorka Meliha Čaušević Foto: Facebook

Vreme se naglo pogoršalo

Nesreća se dogodila nakon što je sedmočlana grupa krenula ka najvišem vrhu Evrope. Vremenski uslovi u početku su bili povoljni, ali su se ubrzo naglo pogoršali. Vetar je u početku duvao brzinom od oko 45 kilometara na čas, da bi do jutra dostigao brzinu od oko 70 kilometara na čas.

1/4 Vidi galeriju Snimak sa planine Elbrus gde su poginuli alpinisti iz BiH Foto: Printscreen

Jedan od preživelih uspeo je samostalno da se spusti sa planine i pozove pomoć, dok su drugog pronašli spasioci. Obojica su prevezena u bolnicu, gde im je ukazana lekarska pomoć.

Planinari iz Hercegovine izbegli stravičnu nesreću na Elbrusu. Više o tome pročitajte OVDE.