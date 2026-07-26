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Petoro planinara iz Zenice poginulo je tokom uspona na planinu Elbrusu Rusiji. Prema pisanju medija iz Bosne i Hercegovine, stradali su doktorka Meliha Čaušević, Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam.

Nesreću su preživela dvojica članova ekspedicije - Haris Adilović i Kemal Vidimlić.

planinari iz BiH
Poginuli planinari na Elbrusu, a preživeli su Kemal Vidimlić (drugi s leva) i Haris Adilović (peti s leva) Foto: Facebook

Bosanskohercegovački mediji objavili su i poslednju objavu jednog od stradalih planinara pre polaska na uspon. Uz fotografije sa putovanja napisao je:

- Hiljade kilometara iza nas, jedan vrh ispred nas i samo jedan san.

Meliha Čaušević
Poginula doktorka Meliha Čaušević Foto: Facebook

Vreme se naglo pogoršalo

Nesreća se dogodila nakon što je sedmočlana grupa krenula ka najvišem vrhu Evrope. Vremenski uslovi u početku su bili povoljni, ali su se ubrzo naglo pogoršali. Vetar je u početku duvao brzinom od oko 45 kilometara na čas, da bi do jutra dostigao brzinu od oko 70 kilometara na čas.

Snimak sa planine Elbrus gde su poginuli alpinisti iz BiH Foto: Printscreen

Jedan od preživelih uspeo je samostalno da se spusti sa planine i pozove pomoć, dok su drugog pronašli spasioci. Obojica su prevezena u bolnicu, gde im je ukazana lekarska pomoć.

Planinari iz Hercegovine izbegli stravičnu nesreću na Elbrusu. Više o tome pročitajte OVDE.

(Kurir.rs/Index)

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