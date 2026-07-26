Porodica se emotivnom porukom oprostila od supružnika Alme i Denisa Okanovića, koji su među petoro planinara iz Bosne i Hercegovine poginulih tokom pokušaja uspona na Elbrus, najviši vrh Evrope.

" Najdraži moji, otišli ste kako ste se i upoznali – na planinskim visinama. I ja sam sa vama upoznao čari druženja i planinarenja i isto ih zavoleo. Hvala vam na beskrajnoj ljubavi i podršci u svemu. Da vam dragi Alah podari lep džennet i večni rahmet ", piše u objavi.

Među stradalima pet planinara iz Zenice

Prema pisanju portala "Avaz", u tragediji na Elbrusu život je izgubilo pet planinara iz Bosne i Hercegovine : dr Meliha Čaušević, Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam.

Svi nastradali bili su iz Zenice , dok su uspon preživeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić.

Dr Meliha Čaušević bila je specijalista maksilofacijalne hirurgije i dugogodišnji zaljubljenik u planinarenje.

Jedan od preživelih uspeo je sam da se spusti sa planine i alarmira spasilačke službe, dok je drugog pronašla spasilačka ekipa tokom potrage. Obojica su prebačena u bolnicu, gde su zadržana na pregledima i daljem medicinskom zbrinjavanju, prenosi ATV BL.

Objavljen stravičan snimak iz Elbrusa

Rusko ministarstvo za vanredne situacije (MČS) objavilo je snimak sa planine Elbrus, a prema najnovijim zvaničnim informacijama, tela poginulih alpinista iz Bosne i Hercegovine trenutno nije moguće evakuisati zbog izuzetno loših vremenskih uslova.

Ruska državna novinska agencija RIA Novosti, pozivajući se na Glavnu upravu MČS-a za regiju Kabardino-Balkarija, javlja da spasilačke službe vode nadljudsku borbu sa surovim vremenskim prilikama na planini.ž

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Planinari iz Bileće, Trebinja i Gacka za dlaku izbegli smrt

Pet planinara iz Bosne i Hercegovine je tokom uspona na planinu Elbrus nastradalo, a jedna grupa je izbegla tragičnu sudbinu tako što su zbog vremenskih uslova odustali od svog uspona.

Kako saznaje Klix.ba, grupa od šest planinara iz tri hercegovačka grada (Gacko, Bileća i Trebinje) krenula je 14. jula na putovanje koje je trebalo da uključi uspon na gruzijski Kazbek i na ruski Elbrus.

Prema informacijama do kojih je došao portal, oni su tokom uspona na Elbrus, na 150 metara od vrha ove planine, odustali od ovog pokušaja zbog vremenskih uslova, koji su bili izrazito nepovoljni.

Time su uspeli da izbegnu tragičnu sudbinu koja je zadesila njihove kolege, koji su tokom uspona preminuli.

(Kurir.rs)