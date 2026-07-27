"SVI SU BILI ISKUSNI I DOBRO PRIPREMLJENI" Jedan od preživelih planinara iz BiH otkrio razlog tragedije na Elbrusu (FOTO)
Haris Adilović, jedan od dvojice preživelih planinara, govorio je za ruske medije i rekao da je tragedija na Elbrusuu kojoj je život izgubilo njegovih pet kolega posledica pogrešne vremenske prognoze, a ne nedostatka pripremljenosti grupe.
Najvažnije činjenice o tragediji na Elbrusu
- Pet planinara iz Zenice izgubilo je život.
- Dvoje članova ekspedicije uspelo je da preživi.
- Nesreća se dogodila na oko 5.100 metara nadmorske visine.
- Haris Adilović tvrdi da je presudan faktor bila pogrešna vremenska prognoza.
- On je istakao da je tim bio dobro obučen, ali da su se vremenski uslovi pokazali težim nego što se očekivalo.
Prema pisanju ruskih medija, a kako je rekao Adilović, poteškoće su se javile od početka uspona. U početnoj fazi jedan od učesnika je počeo da se smrzava, što je navelo jedan tim da se okrene.
Grupa odustala od uspona nakon pogoršanja uslova
- Drugi tim je nastavio penjanje, ali posle oko 100-150 metara, i mi smo odlučili da odustanemo od penjanja. Kada smo osigurali konopce na jednom delu rute i popeli se više, videli smo da je situacija na vrhu još gora. Odlučili smo da se vratimo - rekao je on.
Adilović je napomenuo da su svi članovi tima iskusni i da se dobro poznaju.
- Dakle, nije se radilo o nedostatku pripremljenosti. Mislim da je glavni razlog bila pogrešna vremenska prognoza - rekao je on.
Petoro planinara iz Zenice poginulo je u subotu, 25. jula, tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji, dok su samo dve osobe, iz grupe koja je krenula da osvoji ovaj vrh, preživele.
Živote su izgubili Meliha Čaušević, Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam. Dvoje od njih su bili članovi Gorske službe spašavanja Zenica, a troje članovi Planinarskog društva "Vedro". Preživeli su Haris Adilović i Kemal Vidimlić.
Naime, kako su javili u nedelju ruski mediji, planinari su ostali zarobljeni na nadmorskoj visini od približno 5.100 metara.
U potragu za njima bilo je uključeno 16 spasilaca, međutim, u jednom trenutku evakuacija tela je morala da bude obustavljena zbog lošeg vremena.
Vreme se brzo promenilo
Prema pisanju ruskih medija, iako su vremenski uslovi u početku uspona bili povoljni, situacija se ubrzo promenila. Vetar je dostizao brzinu od 45 kilometara na sat, a kasnije je pojačao na oko 70 kilometara na sat, što je dodatno otežalo boravak na planini.
Ruski Istražni komitet za Kabardino-Balkariju saopštio je da je jedan od alpinista uspeo da siđe i prijavi kako je dvojici članova grupe pozlilo na visini od oko 5.100 metara.
Nekoliko dana pre tragedije, jedan od stradalih na svom Fejsbuk profilu objavio je fotografiju na kojoj se nalaze članovi ove grupe uz opis: "Hiljade kilometara iza nas, jedan vrh ispred nas i samo jedan san. Korak po korak, sve do krova Evrope".
(Kurir.rs/Nezavisne)