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Haris Adilović, jedan od dvojice preživelih planinara, govorio je za ruske medije i rekao da je tragedija na Elbrusuu kojoj je život izgubilo njegovih pet kolega posledica pogrešne vremenske prognoze, a ne nedostatka pripremljenosti grupe.

Najvažnije činjenice o tragediji na Elbrusu

- Pet planinara iz Zenice izgubilo je život.

- Dvoje članova ekspedicije uspelo je da preživi.

Poginuli planinari na Elbrusu, a preživeli su Kemal Vidimlić (drugi s leva) i Haris Adilović (peti s leva) Foto: Facebook

- Nesreća se dogodila na oko 5.100 metara nadmorske visine.

- Haris Adilović tvrdi da je presudan faktor bila pogrešna vremenska prognoza.

- On je istakao da je tim bio dobro obučen, ali da su se vremenski uslovi pokazali težim nego što se očekivalo.

Prema pisanju ruskih medija, a kako je rekao Adilović, poteškoće su se javile od početka uspona. U početnoj fazi jedan od učesnika je počeo da se smrzava, što je navelo jedan tim da se okrene.

planina Elbrus Foto: Labunskiy Konstantin/Shutterstock

Grupa odustala od uspona nakon pogoršanja uslova



- Drugi tim je nastavio penjanje, ali posle oko 100-150 metara, i mi smo odlučili da odustanemo od penjanja. Kada smo osigurali konopce na jednom delu rute i popeli se više, videli smo da je situacija na vrhu još gora. Odlučili smo da se vratimo - rekao je on.

Adilović je napomenuo da su svi članovi tima iskusni i da se dobro poznaju.

Meliha Čaušević Foto: Facebook

- Dakle, nije se radilo o nedostatku pripremljenosti. Mislim da je glavni razlog bila pogrešna vremenska prognoza - rekao je on.

Petoro planinara iz Zenice poginulo je u subotu, 25. jula, tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji, dok su samo dve osobe, iz grupe koja je krenula da osvoji ovaj vrh, preživele.

planina Elbrus Foto: Printscreen

Živote su izgubili Meliha Čaušević, Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam. Dvoje od njih su bili članovi Gorske službe spašavanja Zenica, a troje članovi Planinarskog društva "Vedro". Preživeli su Haris Adilović i Kemal Vidimlić.

Naime, kako su javili u nedelju ruski mediji, planinari su ostali zarobljeni na nadmorskoj visini od približno 5.100 metara.

U potragu za njima bilo je uključeno 16 spasilaca, međutim, u jednom trenutku evakuacija tela je morala da bude obustavljena zbog lošeg vremena.

1/4 Vidi galeriju Snimak sa planine Elbrus gde su poginuli alpinisti iz BiH Foto: Printscreen

Vreme se brzo promenilo



Prema pisanju ruskih medija, iako su vremenski uslovi u početku uspona bili povoljni, situacija se ubrzo promenila. Vetar je dostizao brzinu od 45 kilometara na sat, a kasnije je pojačao na oko 70 kilometara na sat, što je dodatno otežalo boravak na planini.

Ruski Istražni komitet za Kabardino-Balkariju saopštio je da je jedan od alpinista uspeo da siđe i prijavi kako je dvojici članova grupe pozlilo na visini od oko 5.100 metara.