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Tragedija u kojoj je na Elbrusupoginulo pet alpinista iz Bosne i Hercegovine podsetila je Emira Musića na dramatičnu ekspediciju iz 2024. godine, kada je na istoj planini jedva izbegao smrt.

Musić je ispričao da su vremenski uslovi prilikom početka uspona bili povoljni. Nebo je bilo vedro, a vetar je duvao brzinom od približno deset kilometara na sat. Ništa nije ukazivalo na oluju koja će ekspediciju ubrzo dovesti u smrtnu opasnost.

- Svi uslovi omogućavali su nam da krenemo. Kada smo prešli 5.000 metara nadmorske visine i približili se vrhu, vreme se za samo pet minuta potpuno promenilo. Počeo je da duva jak vetar - ispričao je Musić za Face.ba.

Ekspedicija se našla u snažnoj oluji praćenoj grmljavinom, snegom, udarima vetra i ekstremno niskom temperaturom. Jednog ruskog vodiča pogodio je strujni udar, nakon čega su članovi grupe morali da uklone metalne delove opreme zbog opasnosti od novih udara.

1/4 Vidi galeriju Snimak sa planine Elbrus gde su poginuli alpinisti iz BiH Foto: Printscreen

Musić je ranije naveo da su se nalazili svega 200 do 300 metara od vrha. Vetar je dostizao brzinu od približno 60 kilometara na sat, temperatura se spustila na minus 20 stepeni, a vidljivost je gotovo nestala.

U takvim uslovima osvajanje vrha više nije bilo važno. Jedini cilj bio je ostati živ i bezbedno se spustiti sa planine.

- Imali smo dva ruska vodiča. Jedan od njih rekao je da ga takva situacija nikada ranije nije zadesila. Ono što se u tim trenucima događa teško je objasniti. Kada čujete reči vodiča: "Trči ako želiš da preživiš" - to su trenuci koje nikada ne možete zaboraviti - rekao je Musić.

Zbog hladnoće, snažnog vetra, nedostatka kiseonika i gotovo nikakve vidljivosti članovi ekspedicije počeli su da gube orijentaciju. Svaka pogrešna odluka ili korak mogli su imati kobne posledice.

Emir Musić Foto: Screenshot

- Teško je objasniti koliko se čovek tada oseća nemoćno. U tim trenucima ostajete dezorijentisani. Fizička i psihička spremnost jesu važne, ali kada se priroda tako okrene protiv vas, samo vas dragi Bog može spasiti - poručio je Musić.

Njegova agonija trajala je nekoliko sati, iako mu se činilo da je prošla čitava večnost. Ekipa je na kraju uspela da preživi i spusti se sa planine.

Akcija spasavanja Foto: Russia Emergencies Ministry / TASS / Profimedia

Danas naglašava da Elbrus nikada ne treba potcenjivati. Iako se uspon na najviši evropski vrh često ne smatra tehnički najzahtevnijim, vreme se može promeniti gotovo bez upozorenja i za nekoliko minuta potpuno onemogućiti kretanje.

- Nijedan vrh nije vredan ljudskog života. Ako uslovi nisu dobri, treba imati hrabrosti da se odustane i vrati. Planina će ostati tu i sutra - poručio je Musić.