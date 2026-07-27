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Posle tragedije na Elbrusu u kojoj je život izgubilo pet planinara iz Zenice, oglasio se Razvojni institut Kavkaz, navodeći da su potrebne strože mere, a prema pisanju ruskih medija, zatraženo je proširenje prava vodiča i instruktora.

Zahteva se da:

- Nakon tragedije na Elbrusu traže se strožija pravila za uspon.

- Predlaže se da vodiči mogu da prekinu ture zbog opasnih uslova bez finansijskih posledica.

- Nadležne institucije smatraju da upozorenja više nisu dovoljna.

- Šta bi nove mere značile za buduće uspone na Elbrus?

1/4 Vidi galeriju Snimak sa planine Elbrus gde su poginuli alpinisti iz BiH Foto: Printscreen

Informativne kampanje nedovoljne



Kako navode iz Razvojnog instituta Kavkaz, strašne tragedije koje se dešavaju na Elbrusu dele jednu zajedničku nit: potcenjivanje opasnosti koje predstavlja penjanje na najvišu evropsku planinu, neadekvatna procena sopstvenih mogućnosti, vremenskih uslova i potrebe za stručnom podrškom.

- Rusko Ministarstvo za vanredne situacije i Kavkaz.rf redovno sprovode informativne kampanje o bezbednim usponima. Prema važećem zakonodavstvu, turisti sami donose odluke o penjanju i potrebi za vođstvom. Danas vidimo da su informativne kampanje nedovoljne. Potrebne su strože mere za regulisanje protoka ljudi ka vrhovima. Takvo zakonodavstvo je trenutno u razvoju. Što se pre usvoji, to bolje, ali ipak, glavni zakon u planinama je lična odgovornost - naveli su oni.

Potraga na Elbrusu Foto: Printscreen

Veća prava za instruktore-vodiče

Prema pisanju "Parlamentske gazete", podnet je i predlog da se uvede lista ruta sa kojih će planinski vodiči i instruktori moći da sklone turističke grupe bez nadoknade.

Ideju, koju je predložilo Udruženje turističkih operatera Rusije (ATOR), podržala je i Planinarska federacija.

Sergej Romaškin, potpredsednik ATOR-a, predložio je proširenje prava vodiča i instruktora, omogućavajući im da vrate grupe u slučaju pogoršanja vremenskih uslova bez kazne.

Kako je naveo, turisti često zahtevaju da nastave penjanje uprkos opasnim uslovima, navodeći činjenicu da su platili uslugu.

Potraga na Elbrusu Foto: Printscreen

- Ministarstvo ekonomskog razvoja trebalo bi da formalizuje spisak ruta, nema ih mnogo, gde instruktor-vodič ima apsolutno zakonsko pravo da odbije grupu iz bezbednosnih razloga i da za to ne snosi nikakvu finansijsku odgovornost - kaže Romaškin.

Zbog smrti planinara pokrenut je krivični postupak po članu izazivanje smrti nemarnim delovanjem dva ili više lica.

Inače, petoro planinara iz Zenice poginulo je u subotu, 25. jula, tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji, dok su samo dve osobe, iz grupe koja je krenula da osvoji ovaj vrh, preživele.

Živote su izgubili Meliha Čaušević, Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam. Dvoje od njih su bili članovi Gorske službe spašavanja Zenica, a troje članovi Planinarskog društva "Vedro". Preživeli su Haris Adilović i Kemal Vidimlić.