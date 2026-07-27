Slušaj vest

Posle dugotrajne i izuzetno zahtevne potrage, kao i višednevnih pokušaja da se zbog teških vremenskih uslova dođe do stradalih planinara, ruski mediji objavili su da je akcija evakuacije sa planine Elbrus završena.

"Spasioci Ministarstva za vanredne situacije Rusije evakuisali su tela troje poginulih stranih alpinista i telo jednog alpiniste iz Krasnodarskog kraja sa padina Elbrusa", navodi se u objavi ruskog Ministarstva za vanredne situacije na Telegramu.

Kako se dodaje, "na poljani Azau tela su predata istražno-operativnoj grupi nadležnih organa".

Uz saopštenje je objavljen i snimak spasilačke akcije na kojem se vidi kako spasioci vuku telo jednog od stradalih alpinista preko snega tokom evakuacije sa planine.

"U potrazi je učestvovalo 11 spasilaca Visokogorske spasilačke jedinice Elbrus ruskog Ministarstva za vanredne situacije, kao i spasioci organizacije 'KAVKAZ.RF'", navodi se u saopštenju.

Prema za sada nepotvrđenim informacijama, među evakuisanim telima nalaze se supružnici Alma i Denis Okanović, kao i Meliha Čaušević.

Tela Almira Krivdića i Nermina Talama evakuisana su ranije.

Podsećamo, tragediju na Elbrusu preživeli su Haris Adilović i Kemal Vidimlić.