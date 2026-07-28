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Mačka Macika, koja je godinama bila neizostavan deo planinarskih avantura Alme i Denisa Okanovića, pronađena je zajedno s njima na planini Elbrus.

Nažalost, i ona je stradala u tragediji koja je odnela živote pet alpinista iz Bosne i Hercegovine.

Ova priča posebno je značajna onima koji su Almu i Denisa znali s Macikom jer je ona bila deo porodice, a ne samo ljubimac.

Priča o Maciki počela je pre mnogo godina, kada su Alma i Denis odlučili udomiti malu mačku koja će ubrzo postati njihov nerazdvojni saputnik, preneo je portal Klix.ba.

Umesto života između četiri zida, pružili su joj priliku da upozna planine, šume i vrhove, a Macika je iz izleta u izlet pokazivala da je pravi planinar. Osvojila je i vrhove iznad 3.000 metara nadmorske visine.

Zajedno su obišli gotovo sve značajnije planinske vrhove Bosne i Hercegovine i regije, a njihova putovanja vodila su ih i širom Evrope. Na fotografijama koje su delili na društvenim mrežama, Macika je često bila u prvom planu, na ramenima svojih vlasnika, u planinarskom ruksaku ili ponosno pozirajući na osvojenim vrhovima.

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Foto: društvene meže

Njihova Facebook zajednica "Trio Fantastiko" upravo je zbog tog nesvakidašnjeg prijateljstva okupljala hiljade ljudi koji su s oduševljenjem pratili svaku novu avanturu ovog trojca.

Poslednje fotografije objavljene pre tragedije prikazivale su Maciku tokom aklimatizacije na Elbrusu, gde je, kao i mnogo puta ranije, bila uz svoje ljude.

Spasilačke ekipe pronašle su Maciku zajedno s Almom i Denisom Okanovićem, u ruksaku. Do poslednjeg trenutka ostala je uz one koji su je udomili i pružili joj život ispunjen ljubavlju, prirodom i avanturama kakve retko koja životinja doživi.

Njena priča danas ostaje simbol neraskidive povezanosti čoveka i životinje, ali i tužan podsetnik na tragediju koja je na Elbrusu ugasila živote ljudi koji su planine voleli više od svega.

Kurir.rs/Klix.ba

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