Slušaj vest

Zemljotres jačine 3,1 stepen po Rihterovoj skali pogodio je rano jutros područje istočno od Sarajeva, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Prema dostupnim podacima, potres je registrovan u 4.21 čas po lokalnom vremenu. Epicentar je bio 12 kilometara istočno od prestonice Bosne i Hercegovine, odnosno 166 kilometara severozapadno od Podgorice, na dubini od šest kilometara.

Podrhtavanje tla osetili su brojni stanovnici Sarajeva i okolnih naselja. Na sajtu EMSC-a više od 490 korisnika prijavilo je da je osetilo zemljotres, dok je objavljeno gotovo 200 komentara građana koji su opisali svoja iskustva tokom podrhtavanja tla.

Kurir.rs

Ne propustiteSeverna MakedonijaOVO SE NIJE DESILO ČETIRI DECENIJE! Žena (61) preživela pakao: Radila na polju, pa osetila strašan bol i GRČEVE u celom telu - ovaj UBICA donet u tegli!
lažna crna udovica
Crna GoraŽESTOKA AKCIJA POLICIJE U CRNOJ GORI Uhapšene dve osobe: Odueto 13 komada oružja, šok bomba i 463 metka
crnogorska policija.jpg
Crna Gora"NAJVEĆA SI BITANGA U PARLAMENTU!" Pogledajte kako se ministar ZALETEO na Milana Kneževića u prenosu sednice Skupštine CG: Poslanici skakali da SPREČE TUČU!
Screenshot 2026-07-28 214453.png
Bosna i HercegovinaI LJUBIMICA STRADALA U TRAGEDIJI: Na Elbrusu pronađena i Macika, mačka bračnog para Okanović
Elbrus Okanović bračni par Okanović mačka.png