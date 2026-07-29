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Zemljotres jačine 3,1 stepen po Rihterovoj skali pogodio je rano jutros područje istočno od Sarajeva, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Prema dostupnim podacima, potres je registrovan u 4.21 čas po lokalnom vremenu. Epicentar je bio 12 kilometara istočno od prestonice Bosne i Hercegovine, odnosno 166 kilometara severozapadno od Podgorice, na dubini od šest kilometara.

Podrhtavanje tla osetili su brojni stanovnici Sarajeva i okolnih naselja. Na sajtu EMSC-a više od 490 korisnika prijavilo je da je osetilo zemljotres, dok je objavljeno gotovo 200 komentara građana koji su opisali svoja iskustva tokom podrhtavanja tla.