Potres je zabeležen jutros u 4.21 čas, a prema podacima EMSC-a, osetili su ga brojni građani Sarajeva i okolnih naselja.
Bosna i Hercegovina
ZATRESLO SE TLO KOD SARAJEVA! Zemljotres probudio građane u ranu zoru, stotine ljudi prijavilo da je osetilo podrhtavanje
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Zemljotres jačine 3,1 stepen po Rihterovoj skali pogodio je rano jutros područje istočno od Sarajeva, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Prema dostupnim podacima, potres je registrovan u 4.21 čas po lokalnom vremenu. Epicentar je bio 12 kilometara istočno od prestonice Bosne i Hercegovine, odnosno 166 kilometara severozapadno od Podgorice, na dubini od šest kilometara.
Podrhtavanje tla osetili su brojni stanovnici Sarajeva i okolnih naselja. Na sajtu EMSC-a više od 490 korisnika prijavilo je da je osetilo zemljotres, dok je objavljeno gotovo 200 komentara građana koji su opisali svoja iskustva tokom podrhtavanja tla.
Kurir.rs
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